Адиев: Привет Бышовцу, благодаря его некорректным комментариям настроили ребят
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской
Адиев заявил, что негативные комментарии российского специалиста Анатолия Бышовца мотивировали махачкалинцев.
«Хотел бы передать огромный привет Анатолию Фёдоровичу Бышовцу. Вы работали в «Анжи» и так некорректно высказываетесь, не зная, что происходит в команде. Это не делает вам хвалы. Но благодаря вам, Анатолий Фёдорович, мы сумели сегодня ребят настроить. Вам большой привет.
Очень тяжело досталась победа. Как я говорил до начала матча, «Оренбург» — очень уверенная в себе команда. Рады, что получилось выиграть, хотя, конечно, концовку матча провели не совсем так, как хотелось бы. Сейчас те шероховатости, которые присутствуют в нашей игре, скрадываются положительным результатом. Хотя, если абстрагироваться от результата, понятно, что нам ещё предстоит провести много работы. С другой стороны, я всё равно понимал, что у нас есть кадровые проблемы, которые на протяжении всех этих 13 туров будут сказываться, — сказал Адиев в эфире «Матч Премьер».
«Оренбург», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (18) — 13-е.
В 19-м туре российского первенства махачкалинская команда на домашнем стадионе 10 марта встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» на следующий день в гостях сыграет с «Краснодаром».
|Владимир Федотов
|Магомед Адиев
|Владислав Кулик
|58′
|91
|Евгений Фролов
|22
|Юрий Дюпин
86′
|12
|Андрей Малых
|18
|Апти Ахъядов
|13
|Сергей Терехов
|6
|Иван Маркелов
32′
|3
|Михаил Сиваков
39′57′
|3
|Игорь Удалый
|6
|Силвие Бегич
34′
|28
|Павел Калошин
|58
|Адессойе Ойеволе
|30
|Евгений Гапон
|8
|Даниэл Мишкич
|5
|Владислав Кулик
|29
|Вадим Афонин
|29
|Гаэль Белла Ондуа
|19
|Алексей Сутормин
53′79′
|99
|Камиль Закиров
|16
|Рикарду Алвеш
|9
|Андрес Понсе
79′
|77
|Никита Маляров
46′
|19
|Павел Долгов
|10
|Денис Попович
|10
|Адлан Кацаев
69′72′
|7
|Джордже Деспотович
70′
|7
|Хуан Эдуардо Лескано
|9
|Андрей Козлов
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|0
|21
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)