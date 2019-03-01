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19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Адиев: Привет Бышовцу, благодаря его некорректным комментариям настроили ребят

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

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Источник: РИА "Новости"

Адиев заявил, что негативные комментарии российского специалиста Анатолия Бышовца мотивировали махачкалинцев.

«Хотел бы передать огромный привет Анатолию Фёдоровичу Бышовцу. Вы работали в «Анжи» и так некорректно высказываетесь, не зная, что происходит в команде. Это не делает вам хвалы. Но благодаря вам, Анатолий Фёдорович, мы сумели сегодня ребят настроить. Вам большой привет.

Очень тяжело досталась победа. Как я говорил до начала матча, «Оренбург» — очень уверенная в себе команда. Рады, что получилось выиграть, хотя, конечно, концовку матча провели не совсем так, как хотелось бы. Сейчас те шероховатости, которые присутствуют в нашей игре, скрадываются положительным результатом. Хотя, если абстрагироваться от результата, понятно, что нам ещё предстоит провести много работы. С другой стороны, я всё равно понимал, что у нас есть кадровые проблемы, которые на протяжении всех этих 13 туров будут сказываться, — сказал Адиев в эфире «Матч Премьер».

«Оренбург», набрав 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (18) — 13-е.

В 19-м туре российского первенства махачкалинская команда на домашнем стадионе 10 марта встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» на следующий день в гостях сыграет с «Краснодаром».

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Анжи
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Газовик, 2453 зрителя
Главные тренеры
Владимир ФедотовМагомед Адиев
Голы
Владислав Кулик58′
Составы команд
91Евгений Фролов
22Юрий Дюпин
86′
12Андрей Малых
18Апти Ахъядов
13Сергей Терехов
6Иван Маркелов
32′
3Михаил Сиваков
39′57′
3Игорь Удалый
6Силвие Бегич
34′
28Павел Калошин
58Адессойе Ойеволе
30Евгений Гапон
8Даниэл Мишкич
5Владислав Кулик
29Вадим Афонин
29Гаэль Белла Ондуа
19Алексей Сутормин
53′79′
99Камиль Закиров
16Рикарду Алвеш
9Андрес Понсе
79′
77Никита Маляров
46′
19Павел Долгов
10Денис Попович
10Адлан Кацаев
69′72′
7Джордже Деспотович
70′
7Хуан Эдуардо Лескано
9Андрей Козлов
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
10Удары (всего)4
3Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
14Угловые0
21Фолы22
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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