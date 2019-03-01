Адиев: Привет Бышовцу, благодаря его некорректным комментариям настроили ребят

«Хотел бы передать огромный привет Анатолию Фёдоровичу Бышовцу. Вы работали в «Анжи» и так некорректно высказываетесь, не зная, что происходит в команде. Это не делает вам хвалы. Но благодаря вам, Анатолий Фёдорович, мы сумели сегодня ребят настроить. Вам большой привет.

Очень тяжело досталась победа. Как я говорил до начала матча, «Оренбург» — очень уверенная в себе команда. Рады, что получилось выиграть, хотя, конечно, концовку матча провели не совсем так, как хотелось бы. Сейчас те шероховатости, которые присутствуют в нашей игре, скрадываются положительным результатом. Хотя, если абстрагироваться от результата, понятно, что нам ещё предстоит провести много работы. С другой стороны, я всё равно понимал, что у нас есть кадровые проблемы, которые на протяжении всех этих 13 туров будут сказываться, — сказал Адиев в эфире «Матч Премьер».