«Оренбург» вдесятером проиграл «Анжи»
В 18-м туре чемпионата России команда Владимира Федотова с минимальным счетом уступила «Анжи» (0:1), находясь в меньшинстве почти весь второй тайм.
В 18-м туре чемпионата России команда Владимира Федотова с минимальным счетом уступила «Анжи» (0:1), находясь в меньшинстве почти весь второй тайм.
К весенней части чемпионата «Оренбург» подошел без потерь, сохранил состав и удачно провел контрольные матчи. Правда, появились слухи, что в команде может произойти смена тренера, но они пока не подтвердились. Владимир Федотов
Махачкалинцы все еще находятся в непростой финансовой ситуации. Хотя, по словам президента клуба Османа Кадиева, долги не масштабные, и ведутся переговоры с иностранными инвесторами. И все же во время паузы в чемпионате «Анжи» потерял восемь игроков основного состава. Поэтому в
Игра началась с атак «Оренбурга», и Сутормин забил мяч уже на 9-й минуте. Арбитр гол отменил, определив положение «вне игры». Хозяева поля на протяжении всего тайма владели преимуществом, только открыть счет не смогли. «Анжи» рассчитывал на контратаки и стандартные положения. В одном из таких эпизодов мог забить Кулик, но его удар со штрафного пришелся чуть выше ворот.
После перерыва «Оренбург» продолжил искать любую возможность, чтобы открыть счет. Но получил гол свои ворота. Сиваков завалил Кацаева перед штрафной, получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. А Кулик со штрафного отправил мяч в сетку без шансов для вратаря. «Оренбург» даже вдесятером не сдался, устроил штурм ворот соперника, но не отыгрался. «Анжи» заработал три очка и покинул зону вылета.
5 — в матче с «Оренбургом» «Анжи» одержал пятую победу в чемпионате-2018/19.
Владимир Федотов, главный тренер «Оренбурга»
— Обидное поражение, мы его не заслужили. По непонятной причине отменили гол в ворота «Анжи». Благодарен ребятам, что оставшись в меньшинстве, показали хороший футбол. С такой игрой очки будут, не сомневаюсь.
Магомед Адиев, главный тренер «Анжи»
— Очень тяжело досталась победа. Концовку матча провели не совсем так, как хотелось бы. Работы предстоит еще много, есть кадровые проблемы. Хотел бы еще передать «привет» Анатолию Бышовцу, который некорректно высказывался об «Анжи», не зная, что происходит внутри команды.
|Владимир Федотов
|Магомед Адиев
|Владислав Кулик
|58′
|91
|Евгений Фролов
|22
|Юрий Дюпин
86′
|12
|Андрей Малых
|18
|Апти Ахъядов
|13
|Сергей Терехов
|6
|Иван Маркелов
32′
|3
|Михаил Сиваков
39′57′
|3
|Игорь Удалый
|6
|Силвие Бегич
34′
|28
|Павел Калошин
|58
|Адессойе Ойеволе
|30
|Евгений Гапон
|8
|Даниэл Мишкич
|5
|Владислав Кулик
|29
|Вадим Афонин
|29
|Гаэль Белла Ондуа
|19
|Алексей Сутормин
53′79′
|99
|Камиль Закиров
|16
|Рикарду Алвеш
|9
|Андрес Понсе
79′
|77
|Никита Маляров
46′
|19
|Павел Долгов
|10
|Денис Попович
|10
|Адлан Кацаев
69′72′
|7
|Джордже Деспотович
70′
|7
|Хуан Эдуардо Лескано
|9
|Андрей Козлов
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|0
|21
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)