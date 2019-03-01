«Оренбург» вдесятером проиграл «Анжи»

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

К весенней части чемпионата «Оренбург» подошел без потерь, сохранил состав и удачно провел контрольные матчи. Правда, появились слухи, что в команде может произойти смена тренера, но они пока не подтвердились. Владимир Федотов по-прежнему руководит «Оренбургом», который в игре с «Анжи» считался фаворитом.

Махачкалинцы все еще находятся в непростой финансовой ситуации. Хотя, по словам президента клуба Османа Кадиева, долги не масштабные, и ведутся переговоры с иностранными инвесторами. И все же во время паузы в чемпионате «Анжи» потерял восемь игроков основного состава. Поэтому в премьер-лиге дебютировали два 20-летних футболиста: Закиров и Калошин.

Игра началась с атак «Оренбурга», и Сутормин забил мяч уже на 9-й минуте. Арбитр гол отменил, определив положение «вне игры». Хозяева поля на протяжении всего тайма владели преимуществом, только открыть счет не смогли. «Анжи» рассчитывал на контратаки и стандартные положения. В одном из таких эпизодов мог забить Кулик, но его удар со штрафного пришелся чуть выше ворот.

После перерыва «Оренбург» продолжил искать любую возможность, чтобы открыть счет. Но получил гол свои ворота. Сиваков завалил Кацаева перед штрафной, получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. А Кулик со штрафного отправил мяч в сетку без шансов для вратаря. «Оренбург» даже вдесятером не сдался, устроил штурм ворот соперника, но не отыгрался. «Анжи» заработал три очка и покинул зону вылета.

Цифры

5 — в матче с «Оренбургом» «Анжи» одержал пятую победу в чемпионате-2018/19.

Цитаты

Владимир Федотов, главный тренер «Оренбурга»

— Обидное поражение, мы его не заслужили. По непонятной причине отменили гол в ворота «Анжи». Благодарен ребятам, что оставшись в меньшинстве, показали хороший футбол. С такой игрой очки будут, не сомневаюсь.

Магомед Адиев, главный тренер «Анжи»