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19:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Оренбург» вдесятером проиграл «Анжи»

В 18-м туре чемпионата России команда Владимира Федотова с минимальным счетом уступила «Анжи» (0:1), находясь в меньшинстве почти весь второй тайм.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

К весенней части чемпионата «Оренбург» подошел без потерь, сохранил состав и удачно провел контрольные матчи. Правда, появились слухи, что в команде может произойти смена тренера, но они пока не подтвердились. Владимир Федотов по-прежнему руководит «Оренбургом», который в игре с «Анжи» считался фаворитом.

Махачкалинцы все еще находятся в непростой финансовой ситуации. Хотя, по словам президента клуба Османа Кадиева, долги не масштабные, и ведутся переговоры с иностранными инвесторами. И все же во время паузы в чемпионате «Анжи» потерял восемь игроков основного состава. Поэтому в премьер-лиге дебютировали два 20-летних футболиста: Закиров и Калошин.

Игра началась с атак «Оренбурга», и Сутормин забил мяч уже на 9-й минуте. Арбитр гол отменил, определив положение «вне игры». Хозяева поля на протяжении всего тайма владели преимуществом, только открыть счет не смогли. «Анжи» рассчитывал на контратаки и стандартные положения. В одном из таких эпизодов мог забить Кулик, но его удар со штрафного пришелся чуть выше ворот.

После перерыва «Оренбург» продолжил искать любую возможность, чтобы открыть счет. Но получил гол свои ворота. Сиваков завалил Кацаева перед штрафной, получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. А Кулик со штрафного отправил мяч в сетку без шансов для вратаря. «Оренбург» даже вдесятером не сдался, устроил штурм ворот соперника, но не отыгрался. «Анжи» заработал три очка и покинул зону вылета.

Цифры

5 — в матче с «Оренбургом» «Анжи» одержал пятую победу в чемпионате-2018/19.

Цитаты

Владимир Федотов, главный тренер «Оренбурга»

— Обидное поражение, мы его не заслужили. По непонятной причине отменили гол в ворота «Анжи». Благодарен ребятам, что оставшись в меньшинстве, показали хороший футбол. С такой игрой очки будут, не сомневаюсь.

Магомед Адиев, главный тренер «Анжи»

— Очень тяжело досталась победа. Концовку матча провели не совсем так, как хотелось бы. Работы предстоит еще много, есть кадровые проблемы. Хотел бы еще передать «привет» Анатолию Бышовцу, который некорректно высказывался об «Анжи», не зная, что происходит внутри команды.

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Анжи
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Газовик, 2453 зрителя
Главные тренеры
Владимир ФедотовМагомед Адиев
Голы
Владислав Кулик58′
Составы команд
91Евгений Фролов
22Юрий Дюпин
86′
12Андрей Малых
18Апти Ахъядов
13Сергей Терехов
6Иван Маркелов
32′
3Михаил Сиваков
39′57′
3Игорь Удалый
6Силвие Бегич
34′
28Павел Калошин
58Адессойе Ойеволе
30Евгений Гапон
8Даниэл Мишкич
5Владислав Кулик
29Вадим Афонин
29Гаэль Белла Ондуа
19Алексей Сутормин
53′79′
99Камиль Закиров
16Рикарду Алвеш
9Андрес Понсе
79′
77Никита Маляров
46′
19Павел Долгов
10Денис Попович
10Адлан Кацаев
69′72′
7Джордже Деспотович
70′
7Хуан Эдуардо Лескано
9Андрей Козлов
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
10Удары (всего)4
3Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
14Угловые0
21Фолы22
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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