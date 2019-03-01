ФК «Оренбург»: Слухи об угрозах в адрес тренера не влияют на игру команды

«Можете быть спокойны, все слухи вокруг команды возникли на пустом месте и ничем не подтверждены: кто этим примерно занимается, мы знаем, но с игрой команды это не связано. На футболистов они никак не повлияли, игроки спокойно занимаются футболом. Команде сегодня не хватило везения, было много моментов, но не реализовали. Федотову, конечно, неприятно, что на него со всех сторон льют грязь, он тоже человек, но никаких претензий к нему быть не может, он занимается своим делом», — заявил Столыпин.