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21:39 (мск), источник: БЕЛТА

«Оренбург» Михаила Сивакова уступил аутсайдеру чемпионата России «Анжи» на своем поле

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После зимнего перерыва сегодня возобновился чемпионат России по футболу. В клубах российской премьер-лиги сейчас выступают шесть белорусских футболистов, которые теперь не считаются легионерами, так же, как и россияне в белорусских клубах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в стартовом матче 18-го тура футболисты «Оренбурга» с белорусом Михаилом Сиваковым в составе неожиданно проиграли на своем поле одному из аутсайдеров турнира махачкалинскому «Анжи» — 0:1.

Лидер российского первенства «Зенит» из Санкт-Петербурга 2 марта сыграет в Екатеринбурге против местного «Урала», ряды которого недавно пополнил белорусский защитник Денис Поляков из борисовского БАТЭ. Тульский «Арсенал», в который перешел еще один экс-игрок БАТЭ Максим Володько, примет на своем поле московский ЦСКА во главе с белорусским тренером Виктором Гончаренко. Действующий чемпион России московский «Локомотив» сыграет у себя дома с самарскими «Крыльями Советов» с белорусским форвардом Сергеем Корниленко в составе. В еще одном субботнем матче казанский «Рубин» встретится с гостями из грозненского «Ахмата».

Заключительные встречи тура пройдут в воскресенье, 3 марта. Идущий вторым «Краснодар», за который выступает белорусский защитник Александр Мартынович, сыграет в гостях у московского «Спартака». Футболисты «Ростова» с белорусом Тимофеем Калачевым отправятся в Сочи, где свой домашний матч проведет красноярский «Енисей». «Уфа» примет на своем поле московское «Динамо».

Турнирное положение сейчас таково:

1. «Зенит» — 34 очка (17 матчей),

2. «Краснодар» — 33 (17),

3. ЦСКА — 30 (17),

4. «Спартак» — 28 (17),

5. «Локомотив» — 28 (17),

6. «Рубин» — 25 (17),

7. «Ростов» — 24 (17),

8. «Ахмат» — 23 (17),

9. «Урал» — 22 (17),

10. «Оренбург» — 22 (17),

11. «Арсенал» — 20 (17),

12. «Динамо» — 20 (17),

13. «Анжи» — 18 (18),

14. «Крылья Советов» — 17 (16),

15. «Уфа» — 16 (17),

16. «Енисей» — 10 (17).

Бомбардирскую гонку возглавляет Федор Чалов (ЦСКА), забивший 9 мячей.

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Анжи
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Газовик, 2453 зрителя
Главные тренеры
Владимир ФедотовМагомед Адиев
Голы
Владислав Кулик58′
Составы команд
91Евгений Фролов
22Юрий Дюпин
86′
12Андрей Малых
18Апти Ахъядов
13Сергей Терехов
6Иван Маркелов
32′
3Михаил Сиваков
39′57′
3Игорь Удалый
6Силвие Бегич
34′
28Павел Калошин
58Адессойе Ойеволе
30Евгений Гапон
8Даниэл Мишкич
5Владислав Кулик
29Вадим Афонин
29Гаэль Белла Ондуа
19Алексей Сутормин
53′79′
99Камиль Закиров
16Рикарду Алвеш
9Андрес Понсе
79′
77Никита Маляров
46′
19Павел Долгов
10Денис Попович
10Адлан Кацаев
69′72′
7Джордже Деспотович
70′
7Хуан Эдуардо Лескано
9Андрей Козлов
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
10Удары (всего)4
3Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
14Угловые0
21Фолы22
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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