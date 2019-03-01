«Оренбург» Михаила Сивакова уступил аутсайдеру чемпионата России «Анжи» на своем поле

Лидер российского первенства «Зенит» из Санкт-Петербурга 2 марта сыграет в Екатеринбурге против местного «Урала», ряды которого недавно пополнил белорусский защитник Денис Поляков из борисовского БАТЭ. Тульский «Арсенал», в который перешел еще один экс-игрок БАТЭ Максим Володько, примет на своем поле московский ЦСКА во главе с белорусским тренером Виктором Гончаренко. Действующий чемпион России московский «Локомотив» сыграет у себя дома с самарскими «Крыльями Советов» с белорусским форвардом Сергеем Корниленко в составе. В еще одном субботнем матче казанский «Рубин» встретится с гостями из грозненского «Ахмата».