«Оренбург» Михаила Сивакова уступил аутсайдеру чемпионата России «Анжи» на своем поле
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После зимнего перерыва сегодня возобновился чемпионат России по футболу. В клубах российской
1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После зимнего перерыва сегодня возобновился чемпионат России по футболу. В клубах российской
Сегодня в стартовом матче 18-го тура футболисты «Оренбурга» с белорусом Михаилом Сиваковым в составе неожиданно проиграли на своем поле одному из аутсайдеров турнира махачкалинскому «Анжи» — 0:1.
Лидер российского первенства «Зенит» из
Заключительные встречи тура пройдут в воскресенье, 3 марта. Идущий вторым «Краснодар», за который выступает белорусский защитник Александр Мартынович, сыграет в гостях у московского «Спартака». Футболисты «Ростова» с белорусом Тимофеем Калачевым отправятся в Сочи, где свой домашний матч проведет красноярский «Енисей». «Уфа» примет на своем поле московское «Динамо».
Турнирное положение сейчас таково:
1. «Зенит» — 34 очка (17 матчей),
2. «Краснодар» — 33 (17),
3. ЦСКА — 30 (17),
4. «Спартак» — 28 (17),
5. «Локомотив» — 28 (17),
6. «Рубин» — 25 (17),
7. «Ростов» — 24 (17),
8. «Ахмат» — 23 (17),
9. «Урал» — 22 (17),
10. «Оренбург» — 22 (17),
11. «Арсенал» — 20 (17),
12. «Динамо» — 20 (17),
13. «Анжи» — 18 (18),
14. «Крылья Советов» — 17 (16),
15. «Уфа» — 16 (17),
16. «Енисей» — 10 (17).
Бомбардирскую гонку возглавляет Федор Чалов (ЦСКА), забивший 9 мячей.
|Владимир Федотов
|Магомед Адиев
|Владислав Кулик
|58′
|91
|Евгений Фролов
|22
|Юрий Дюпин
86′
|12
|Андрей Малых
|18
|Апти Ахъядов
|13
|Сергей Терехов
|6
|Иван Маркелов
32′
|3
|Михаил Сиваков
39′57′
|3
|Игорь Удалый
|6
|Силвие Бегич
34′
|28
|Павел Калошин
|58
|Адессойе Ойеволе
|30
|Евгений Гапон
|8
|Даниэл Мишкич
|5
|Владислав Кулик
|29
|Вадим Афонин
|29
|Гаэль Белла Ондуа
|19
|Алексей Сутормин
53′79′
|99
|Камиль Закиров
|16
|Рикарду Алвеш
|9
|Андрес Понсе
79′
|77
|Никита Маляров
46′
|19
|Павел Долгов
|10
|Денис Попович
|10
|Адлан Кацаев
69′72′
|7
|Джордже Деспотович
70′
|7
|Хуан Эдуардо Лескано
|9
|Андрей Козлов
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|14
|Угловые
|0
|21
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Тихон Калугин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)