Дерби Галицкого

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

Об этом стали забывать, но Олег Кононов вернул в Россию спартаковский футбол еще до того, как это попытался сделать сам «Спартак». Не очень понятно, что заставило Сергея Галицкого обратить внимание на тренера «Севастополя», но владелец «Краснодара» обладает удивительным чутьем. Спасибо ему за Кононова.

Ведь Галицкий вел скромного белорусского специалиста несколько лет — пытался переманить его еще в 2010 году из львовских «Карпат», когда интеллигентный Олег Георгиевич долго сомневался и все-таки отказал. Сколько человек на месте Галицкого плюнули бы и вычеркнули нерешительного кандидата из списка? Но Галицкий в российском футболе — такой один. Через три года Кононов пришел в «Краснодар» и за короткий срок создал там… альтернативный «Спартак».

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Особенно это бросалось в глаза, когда «быки» играли с настоящими красно-белыми. Самыми показательными стали матчи в сезоне 2014/15 — пик кононовского «Краснодара», взявшего бронзу чемпионата России. 4:0 дома, 3:1 — на выезде, и каждый гол — наслаждение для эстета. Стеночки, забегания, тотальный контроль мяча. «Спартак» был разгромлен именно в том стиле, в каком когда-то Романцев рвал «Аякс» и «Реал». И именно тогда люди заговорили: вот бы Кононова в «Спартак»!

От общей идеи до реального назначения прошел срок почти в пять лет. За это время изменились и «Краснодар», и Кононов, и «Спартак».

Клуб Галицкого пошел дальше и выбрал в качестве тренера еще более явного ноунейма, чем когда-то казался Кононов. Если у Олега Георгиевича есть хоть какой-то игроцкий бэкграунд, то у Мурада Мусаева за спиной — ничего кроме образования, методики и системы. И веры владельца само собой. Но то, что пока показывает нынешний тренер «Краснодара», это безусловная ода футбольной науке. Доказательство того, что качественного знания, подкрепленного современными технологиями, достаточно для руководства футбольной команды. Живое воплощение мечты фаната, лишенного спортивного таланта. В хорошем смысле, само собой.

Кононов нахлебался негативного опыта в «Ахмате», съездил в очень полезные зарубежные стажировки, поработал на ТВ, попытался сделать «Барселону» в Туле и, ключевой момент, добился важнейшей победы над «Спартаком» Карреры на чужом поле. Говорят, именно тогда и состоялись переговоры.

Ну, а «Спартак» вообще за пять лет пережил несколько жизней. В каждой из которых было очень много случайного. В общем, и назначение Кононова тоже по большому счету рулетка. Как сказал ветеран Сергей Горлукович, «раз в 15 лет угадали с Каррерой, может, и тут угадают?».

Может быть.

Если говорить о логике и расчете, то воскресный матч это по большому счету дерби имени Сергея Галицкого. Оба тренера — его находка. Обе идеи — его страсть. Футбол, который показывают команды — его философия.

Но едва ли это станет утешением для Галицкого в случае победы «Спартака».

Во-первых, Кононова он когда-то посчитал тренером, который выработал ресурс. Не очень хорошо с ним попрощался, не увидел дальнейших перспектив.

Во-вторых, «Спартак», как говорят знающие люди, это самый сильный раздражитель для Сергея Николаевича. И как бы мы ни восхищались правильными подходами «Краснодара», его экономикой и финансовой экологией, у «быков» все еще ноль титулов, тогда как красно-белые относительно недавно стали чемпионами.

Сейчас «Краснодар» максимально близок к трофею. Если не к трофею, то к Лиге чемпионов. Но у «быков», кто бы их ни тренировал, нет победного опыта. Нет психологии убийц. В любой момент они могут дрогнуть и посыпаться — как это случалось в предыдущих сезонах, в том числе и при Кононове.

В этом смысле матч со «Спартаком» имеет огромное значение. Неудача может положить конец сказке прямо сейчас.