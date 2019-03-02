Четырьмя матчами в субботу продолжится 18-й тур чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В первом субботнем матче екатеринбургский «Урал» на «Екатеринбург-Арене» примет лидера чемпионата петербургский «Зенит». Встреча, главным арбитром которой назначен Виталий Мешков из Дмитрова, начнется в 11:30 мск. Обе команды ушли на перерыв, проиграв в последних двух матчах чемпионата. Во встрече первого круга между «Зенитом» и «Уралом» петербургская команда одержала крупную победу со счетом 4:1.

Клубы провели между собой 16 матчей во всех турнирах, при этом «Урал» не одержал ни одной победы (14 поражений и две ничьи). В 10 из последних 11 игр «Зенит» забивает по два и более мяча. Екатеринбургская команда не проигрывала на своем поле в семи встречах чемпионата. В отличие от «Урала», «Зенит» после паузы в первенстве уже провел два матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче» (0:1, 3:1).

В зимнее трансферное окно петербургский клуб продал во французский «Пари Сен-Жермен» полузащитника Леандро Паредеса за €40 млн. Средства, которые появились у «Зенита» после продажи 24-летнего полузащитника, были реализованы на покупку трех футболистов. Состав клуба с берегов Невы пополнили колумбийский полузащитник «Боки Хуниорс» Вилмар Барриос (€15 млн — по данным портала Transfermarkt), иранский нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун (€12 млн) и защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий (€10 млн). Все новички сразу вошли в основной состав «Зенита», а Азмун в последнем матче Лиги Европы против «Фенербахче» (3:1) забил два гола и отдал голевую передачу.

«Урал» в межсезонье усилился полузащитником Анатолием Катричем, выступавшим за «Краснодар», а также защитниками Денисом Поляковым, представлявшим белорусский «БАТЭ», и одноклубником Катрича Стефаном Страннбергом. Норвежец перешел в екатеринбургский клуб на правах аренды.

Из-за травм «Зениту» в предстоящей игре не помогут защитник Эмануэль Маммана и полузащитник Кристиан Нобоа. Под вопросом участие в матче полузащитников Олега Шатова, Клаудио Маркизио, Далера Кузяева и Александра Ерохина. В составе хозяев из-за дисквалификации встречу пропустит нападающий Владимир Ильин. По состоянию здоровья участия в игре не примет полузащитник Роман Емельянов.

«Арсенал» и ЦСКА сыграют в Грозном

Встреча между «Арсеналом» и ЦСКА пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене», так как комиссия РПЛ не разрешила проводить матчи на стадионе в Туле из-за плохого состояния газона. В игре первого круга между этими командами москвичи одержали крупную победу со счетом 3:0, один из мячей забил лучший бомбардир чемпионата Федор Чалов (9 голов). Всего клубы встречались друг с другом семь раз, армейцы выиграли шесть матчей, а единственная победа «Арсенала» состоялась в прошлом году в Туле.

В сезоне-2014/15 команды проводили матч на малой спортивной арене «Локомотив», что тоже произошло из-за качества газона в Туле. Та встреча завершилась победой армейцев — 4:1. Главный на тот момент тренер туляков Дмитрий Аленичев отказался выставлять основной состав из-за того, что комиссия запретила проводить игру в Туле.

ЦСКА походит к матчу на третьем месте в турнирной таблице. После 17 игр в активе армейцев 30 очков. Красно- синие перед паузой не проигрывали на протяжении пяти встреч в чемпионате. «Арсенал» после 17 матчей набрал 20 очков и занимает 11-е место.

В межсезонье состав ЦСКА пополнил защитник Игорь Дивеев. Покинули армейскую команду полузащитники Хетаг Хосонов, Иван Олейников и Александр Макаров, а также нападающий Тимур Жамалетдинов. «Арсенал» усилился защитником Максимом Володько.

Полузащитник «Арсенала» Сергей Ткачев принадлежит ЦСКА, но по условиям арендного соглашения сможет помочь тульской команде в предстоящем матче. А вот хавбек туляков Михаил Александров из-за травмы не сыграет. Армейцам по состоянию здоровья не помогут полузащитники Алан Дзагоев и Константин Кучаев, а также защитник Виктор Васин.

Главным арбитром матча назначен Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова. Встреча начнется в 14:00 мск.

Чемпион постарается не отпустить конкурентов

Действующий чемпион России московский «Локомотив» после 17 матчей набрал 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 баллов. В первой после перерыва встрече железнодорожники примут самарские «Крылья Советов». Матч пройдет на «РЖД- Арене» и начнется в 16:30 мск. Главным судьей назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

«Крылья Советов» по ходу первого круга возглавил Миодраг Божович, в сезоне-2014/2015 тренировавший «Локомотив».

Железнодорожники после ухода генерального директора Ильи Геркуса и появления на этом посту Василия Кикнадзе в текущее зимнее трансферное окно себя особо не проявил. Все операции команды уместились в арендных соглашениях — у грузинского «Рустави» был взят полузащитник Хвича Кварацхелия, а покинули команду нападающий Игорь Портнягин, полузащитник Алан Касаев и защитник Тимофей Маргасов.

«Крылья Советов» арендовали полузащитников Мохаммеда Рабиу, Жано Ананидзе, Артема Тимофеева и защитника Романа Шишкина. Также были приобретены Александр Самедов и хавбек «Чертаново» Антон Зиньковский.

Встреча первого круга между этими командами закончилась гостевой победой «Локомотива» со счетом 1:0. Всего железнодорожники и самарцы провели 50 матчей во всех турнирах — 29 побед у «Локомотива», 10 ничьих, 11 побед у «Крыльев Советов». Из-за дисквалификаций предстоящем матче не сыграют нападающий самарской команды Сергей Корниленко и полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк. Из-за травмы гостям не поможет Борис Ротенберг.

«Рубин» попробует приблизиться к зоне еврокубков

Казанский «Рубин» после 17 игр занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от пятой строчки, которая по итогам сезона дает право выступить в Лиге Европы, на три очка. Казанцы не сумеют принять участие в турнирах по эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за отстранения на один сезон. В заключительном матче субботы «Рубин» примет грозненский «Ахмат», который имеет в своем активе 23 очка и находится на восьмом месте.

В первом круге в игре между этими командами была зафиксирована ничья (1:1). Всего команды встречались 23 раза и одержали по семь побед при девяти ничьих. Из-за травм «Ахмату» не помогут защитники Зара Нижич и Анхель Вилькер, а также полузащитник Михаил Гащенков.