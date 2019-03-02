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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Урал» — «Зенит»: Азмун и Барриос выйдут на поле в составе гостей с первых минут

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Зенита» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Встреча команд состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль Кабир, Погребняк.

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Шанбиев, Динга, Балажиц, Ароян, Поляков, Катрич, Жигулёв, Егорычев, Араторе.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Анюков, Набиуллин, Нету, Маммана, Нобоа, Шатов, Мусаев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Ригони.

Петербургский «Зенит» набрал 34 очка в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (22) — на 9-м месте в таблице чемпионата России. В тройку лидеров соревнования также входят «Краснодар» (33) и ЦСКА (30).

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