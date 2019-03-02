«Урал» — «Зенит»: Азмун и Барриос выйдут на поле в составе гостей с первых минут

Встреча команд состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск.

Петербургский «Зенит» набрал 34 очка в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (22) — на 9-м месте в таблице чемпионата России. В тройку лидеров соревнования также входят «Краснодар» (33) и ЦСКА (30).