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15:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Азмун продолжает забивать. Его гол снова стал победным для «Зенита»

Лидер РПЛ выиграл в Екатеринбурге на классе.

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Источник: РИА "Новости"

Погребняк и Жирков возвращаются!

«Урал» вынужден был сыграть с «Зенитом» без двух ведущих нападающих. Владимир Ильин заработал дисквалификацию на 18-й тур РПЛ, а арендованный у петербургского клуба Андрей Панюков не мог сыграть по условиям договора. Точнее, мог, но за очень большие деньги.

«Петербуржцы выставили такую цену — если Панюков сыграет, мы должны будем заплатить 300 тыс евро. Конечно, на это наш клуб пойти не может. Тренеры думают, кого поставить. Большая вероятность, что сыграет Паша Погребняк», — признался президент «Урала» Григорий Иванов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге».

Действительно, сегодня состоялось возвращение Погребняка. Экс-зенитовец не выходил на поле с апреля 2018-го, когда получил разрыв ахиллова сухожилия в кубковом матче со «Спартаком». А вот в основе сине-бело-голубых появился Юрий Жирков, не игравший с ЧМ-2018.

Поле в Екатеринбурге хуже, чем обещали

«Зенит» с «Уралом» оказались в общем-то похожи друг на друга. Обе команды выстроились по схеме 4−4−2, часто выходили из обороны за счёт длинных передач на своих нападающих: хозяева на Погребняка и Эрика Бикфалви, гости — на Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна. Петербуржцы во многих ситуациях отдавали мяч назад голкиперу Андрею Лунёву под вынос куда подальше, если уральцы прессинговали Ярослава Ракицкого, Бранислава Ивановича и опускавшегося к ним для розыгрыша мяча «опорника» Вильмара Барриоса. Лидер чемпионата продолжает играть, как в первой части сезона РПЛ, не потрясая с точки зрения комбинационных действий в атаке. Впрочем, качество газона в Екатеринбурге усложняло задачу играть в короткий и средний пас: газон на стадионе ЧМ-2018 был всё-таки похуже, чем обещали.

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Оздоев и Азмун делают гол «Зенита»

Погребняк за первые 45 минут совершил всего восемь касаний мяча, потерялся в «бермудском треугольнике» обороны «Зенита» (речь о тех же Ракицком, Ивановиче и Барриосе). Правда, в середине тайма получил пару шансов атаковать ворота гостей. 35-летний центрфорвард пробовал бить головой сперва после навеса с правого фланга, который уральцы по традиции включали на полную мощь при любой возможности, а потом после подачи с углового. Однако оба раза ему не удавалось как следует дотянуться до мяча.

В конце концов, «Зенит» перед перерывом реализовал преимущество в классе. Как и в матче с «Фенербахче», гол соорудили Магомед Оздоев и Сердар Азмун. Центрхав дважды возвращал мяч в штрафную, будучи первым на подборе мяча, а иранский новичок опять забил головой. Кстати, Азмун помимо двух ударов сделал за тайм три ключевые передачи — замечательное приобретение для Семака!

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У Дзюбы пока не идёт

Играя рационально, по счёту, «Зенит» во втором тайме контролировал ситуацию на поле. «Урал» смог впервые пробить в створ лишь на исходе часа матча, да и в том эпизоде мяч медленно прилетел в руки Лунёву. Контрвыпады гостей были острее. Отличный шанс загубил Дзюба, который сам же и создал момент благодаря выигранному единоборству у двух защитников. Сейв Ярослава Годзюра продлил «сухую» серию Дзюбы. Семак непривычно рано заменил Артёма- на 72-й минуте.

У нападающего сборной России: три удара (один в створ), одна ключевая передача. Он заработал 6,34 от статистического сайта Whoscored.com — это самая низкая оценка среди игроков основы «Зенита».

Пока что-то не идёт. Вряд ли журналисты необъективно оценивают форму Дзюбы нынешней весной.

У команды Парфёнова мало что получалось, всё-таки «Зенит» и готов уже лучше благодаря матчам с «Фенербахче». Напряжение в штрафной Лунёва возникало разве что на стандартах. Погребняк во втором тайме не бил, сделав за матч 25 касаний мяча (его оценка 5,98 — тоже одна из худших в команде). Героем дня стал другой нападающий — Азмун. Благодаря голу иранца «Зенит» на четыре очка увеличил отрыв от «Краснодара», который завтра сыграет со «Спартаком» в Москве.

Урал
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 182.03.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 20365 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновСергей Семак
Голы
Сердар Азмун(Магомед Оздоев)42′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
99Андрей Лунев
90+3′
15Денис Кулаков
19Игорь Смольников
27Михаил Меркулов
18Юрий Жирков
4Сергей Брызгалов
6Бранислав Иванович
8Стефан Страндберг
44Ярослав Ракицкий
17Николай Димитров
25Вильмар Барриос
58Отман Эль-Кабир
85′
27Магомед Оздоев
10Эрик Бикфалви
70′
7Сердар Азмун
88Павел Погребняк
20Роберт Мак
83′
13Петрюс Бумаль
30′
33Эрнани
14Юрий Бавин
73′
11Себастьян Дриусси
88′
44Андрей Егорычев
17Олег Шатов
22Артем Дзюба
73′
29Антон Заболотный
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты3
6Удары (всего)10
3Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
14Фолы9
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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