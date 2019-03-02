Азмун продолжает забивать. Его гол снова стал победным для «Зенита»
Лидер РПЛ выиграл в Екатеринбурге на классе.
Лидер РПЛ выиграл в Екатеринбурге на классе.
«Урал» вынужден был сыграть с «Зенитом» без двух ведущих нападающих. Владимир Ильин заработал дисквалификацию на 18-й тур РПЛ, а арендованный у петербургского клуба Андрей Панюков не мог сыграть по условиям договора. Точнее, мог, но за очень большие деньги.
«Петербуржцы выставили такую цену — если Панюков сыграет, мы должны будем заплатить 300 тыс евро. Конечно, на это наш клуб пойти не может. Тренеры думают, кого поставить. Большая вероятность, что сыграет Паша Погребняк», — признался президент «Урала» Григорий Иванов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге».
Действительно, сегодня состоялось возвращение Погребняка.
«Зенит» с «Уралом» оказались в
Погребняк за первые 45 минут совершил всего восемь касаний мяча, потерялся в «бермудском треугольнике» обороны «Зенита» (речь о тех же Ракицком, Ивановиче и Барриосе). Правда, в середине тайма получил пару шансов атаковать ворота гостей. 35-летний центрфорвард пробовал бить головой сперва после навеса с правого фланга, который уральцы по традиции включали на полную мощь при любой возможности, а потом после подачи с углового. Однако оба раза ему не удавалось как следует дотянуться до мяча.
В конце концов, «Зенит» перед перерывом реализовал преимущество в классе. Как и в матче с «Фенербахче», гол соорудили Магомед Оздоев и Сердар Азмун. Центрхав дважды возвращал мяч в штрафную, будучи первым на подборе мяча, а иранский новичок опять забил головой. Кстати, Азмун помимо двух ударов сделал за тайм три ключевые передачи — замечательное приобретение для Семака!
Играя рационально, по счёту, «Зенит» во втором тайме контролировал ситуацию на поле. «Урал» смог впервые пробить в створ лишь на исходе часа матча, да и в том эпизоде мяч медленно прилетел в руки Лунёву. Контрвыпады гостей были острее. Отличный шанс загубил Дзюба, который сам же и создал момент благодаря выигранному единоборству у двух защитников. Сейв Ярослава Годзюра продлил «сухую» серию Дзюбы. Семак непривычно рано заменил Артёма- на 72-й минуте.
Пока
У команды Парфёнова мало что получалось,
|Дмитрий Парфенов
|Сергей Семак
|Сердар Азмун(Магомед Оздоев)
|42′
|31
|Ярослав Годзюр
|99
|Андрей Лунев
90+3′
|15
|Денис Кулаков
|19
|Игорь Смольников
|27
|Михаил Меркулов
|18
|Юрий Жирков
|4
|Сергей Брызгалов
|6
|Бранислав Иванович
|8
|Стефан Страндберг
|44
|Ярослав Ракицкий
|17
|Николай Димитров
|25
|Вильмар Барриос
|58
|Отман Эль-Кабир
85′
|27
|Магомед Оздоев
|10
|Эрик Бикфалви
70′
|7
|Сердар Азмун
|88
|Павел Погребняк
|20
|Роберт Мак
83′
|13
|Петрюс Бумаль
30′
|33
|Эрнани
|14
|Юрий Бавин
73′
|11
|Себастьян Дриусси
88′
|44
|Андрей Егорычев
|17
|Олег Шатов
|22
|Артем Дзюба
73′
|29
|Антон Заболотный
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)