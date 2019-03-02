РУСАДА в январе протестировало семерых футболистов РПЛ. Шестеро из них — из ЦСКА
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе провело
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе провело
По разу в январе тестировались на допинг игроки ЦСКА Игорь Акинфеев, Федор Чалов, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Константин Кучаев и Кирилл Набабкин. Из других клубов Российской
Также в январе РУСАДА протестировало четырех представительниц женского футбола и семерых игроков из мини- футбола.