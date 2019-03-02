Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи1
Парма1
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Локомотив1
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:15
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
19:00
Кан
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Ахмат
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур1
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол3
Вальядолид1
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Севилья
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т2
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Барселона
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал0
Зенит1
Все события
Фоторепортажи
17Самая красивая теннисистка мира (фото)
22Загитова, Медведева, Коляда, Букин и Степанова. Состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
16:34 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА в январе протестировало семерых футболистов РПЛ. Шестеро из них — из ЦСКА

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе провело допинг-тестирование семерых футболистов Российской премьер-лиги (РПЛ), шестеро из проверяемых представляют ЦСКА. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

Наверх

По разу в январе тестировались на допинг игроки ЦСКА Игорь Акинфеев, Федор Чалов, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Константин Кучаев и Кирилл Набабкин. Из других клубов Российской премьер-лиги был проверен игрок «Енисея» Егор Иванов.

Также в январе РУСАДА протестировало четырех представительниц женского футбола и семерых игроков из мини- футбола.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Стало известно, сколько месяцев пропустит Сергей Ребров из-за травмы
В лыжном марафоне Россия лидерам не ровня
Почему стоит следить за Универсиадой в Красноярске
Азмун продолжает забивать. Его гол стал победным для «Зенита»
ЦСКА: 7 очков до «Зенита». Надежды на титул подорваны
Эстонский лыжник рассказал правду о применении кровяного допинга
«Локомотив» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
«Спартак» принимает СКА в Кубке Гагарина (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь