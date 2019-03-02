Скандал вокруг «Оренбурга» и Трабукки. Кому это выгодно и что тут не так?

Источник: Sport24

Очень странная история происходит вокруг, казалось бы, никому не нужного «Оренбурга». Стоило там появиться Марко Трабукки (на посту советника президента), как нефутбольные новости о клубе поползли по всем СМИ. Текущая неделя в этом смысле получилась особенно интересной. В четверг бомбанул инсайд: Трабукки хочет добиться увольнения главного тренера оренбуржцев Владимира Федотова и устроить на его место Нунцио Дзаветтьери из юрмальского «Спартака». Тут же посыпались комментарии вдогонку. В частности, сам Федотов сообщил, что кто-то звонит его жене и требует, чтобы тренер оставил свой пост.

Вскоре всплыла и переписка (точнее, монолог) близкого друга Трабукки Тимура Гурцкая, где тот предлагает советнику президента «Оренбурга» выгнать из команды вратаря Александра Довбню, ранее заявившего, что никакие перемены (имеется в виду приход в клуб Трабукки) не нужны, а также сделать последнее замечание Федотову.

Я полночи думал об этом идиотском и хамском интервью Довбни! То, что он дебил, не вызывает сомнений. Тимур Гурцкая — якобы в переписке с Марко Трабукки

Удивительно, что частная переписка — кому бы она ни принадлежала — вообще появилась в официально зарегистрированном СМИ, ведь это нарушение Конституции РФ (ст. 23) и УК РФ (ст. 138). Впрочем, это уже дело и проблемы СМИ, решившего опубликовать ее.

Далее агент футболиста Ильи Самошникова Евгений Моисеев утверждает, что Трабукки хотел увести у него игрока, а после отказа того, заблокировал уже практически состоявшийся трансфер Самошникова из «Шинника». Кстати, вы знали о существовании Самошникова и его агента до этих его слов в СМИ?

Это прямое нарушение регламента, футболист не может выполнять свои обязанности, будучи незаявленным на сезон. Игрок ни в чем не виноват, перерыв на полгода — это серьезно, а ему надо продолжать карьеру. Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов в интервью Sport24 — о ситуации Ильи Самошникова

Если откатить ситуацию немного назад на момент интервью Довбни, то общая картина становится чуть понятнее.

Довбня критикует Трабукки;

источник сообщает, что Трабукки хочет отставки Федотова;

Федотов сообщает о звонках своей жене;

всплывают слова Гурцкая Трабукки с советом выгнать Довбню;

агент Самошникова говорит о попытках Трабукки увести у него игрока;

наконец, сам Трабукки опровергает все обвинения.

На самом деле, хронологически все могло выглядеть несколько иначе. Так монолог Гурцкая из вотсапа был предложен нескольким СМИ на прошлой неделе, но опубликовать его сейчас, нарушив законы, решилось лишь одно. Агент Самошникова также обращался в несколько изданий, желая рассказать всю правду о Трабукки, еще в начале этой недели. А звонки жене Федотова, по словам самого Трабукки, поступали еще несколько недель назад.

Не хочу выступать ни адвокатом, ни обвинителем Трабукки, поскольку не имею ни малейшего понятия о происходящем в клубе «Оренбург». Но похоже, налицо спланированная кампания против него, в которой многие медиа выступили инструментом.

Марко многие болельщики, особенно спартаковские, считают дельцом, наживающимся на трансферах клуба, с которым он работает. Но в январе «Оренбург» провел столь впечатляющую трансферную кампанию (один футболист), что тут все вопросы отпадают. При этом юрмальский «Спартак» по данным Transfermarkt примерно наполовину обновил состав. Думается, у Трабукки этой зимой было много работы в другом месте. Не забывайте и о подписании контракта Романа Еременко с «Ростовом».

«Оренбург» спонсируется «Газпромом» (а конкретно предприятием «Газпром добыча Оренбург»), а потому с финансами у клуба все в порядке. Не на уровне топ-команд страны, но все-таки. И дело тут, вероятнее всего, в деньгах, которые хотели бы освоить, приблизившись к клубу, определенные люди. Что за люди? Ответ на этот вопрос могут дать МВД и ФСБ — если, например, поинтересуются источниками слухов или слитых сообщений из вотсапа. Только вот поинтересуются ли?