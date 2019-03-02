«Арсенал» обыграл в Грозном ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России

Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в субботу на «Ахмат Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу «оружейников». У победителей мячи забили Лука Джорджевич (49-я минута) и Эванс Кангва (88).

Игра была перенесена в Грозный из Тулы решением комиссии Российской премьер-лиги, которая после двух инспекционных визитов признала газон на стадионе «Арсенала» в Туле непригодным для проведения матчей чемпионата России.

ЦСКА прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию в премьер-лиге и продолжает занимать третье место в таблице, имея в активе 30 очков. Армейцев могут обойти столичные «Спартак» и «Локомотив», если одержат победы в своих матчах тура. «Арсенал» с 23 очками поднялся на девятую строчку.