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16:29 (мск), источник: Р-Спорт

«Арсенал» обыграл в Грозном ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Тульский «Арсенал» переиграл московский ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России по футболу, который прошел в Грозном.

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Источник: Р-Спорт

Встреча, состоявшаяся в субботу на «Ахмат Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу «оружейников». У победителей мячи забили Лука Джорджевич (49-я минута) и Эванс Кангва (88).

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Игра была перенесена в Грозный из Тулы решением комиссии Российской премьер-лиги, которая после двух инспекционных визитов признала газон на стадионе «Арсенала» в Туле непригодным для проведения матчей чемпионата России.

ЦСКА прервал свою 5-матчевую беспроигрышную серию в премьер-лиге и продолжает занимать третье место в таблице, имея в активе 30 очков. Армейцев могут обойти столичные «Спартак» и «Локомотив», если одержат победы в своих матчах тура. «Арсенал» с 23 очками поднялся на девятую строчку.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА 9 марта примет на своем стадионе казанский «Рубин», а «Арсенал» 10 марта сыграет на выезде с «Ростовом».

Арсенал Т
2:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 182.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 1850 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоВиктор Гончаренко
Голы
Лука Джорджевич48′
Эванс Кангва(Лука Джорджевич)88′
Составы команд
36Михаил Левашов
35Игорь Акинфеев
9Кирилл Комбаров
2Мариу Фернандес
21Виктор Альварес
23Хердур Магнуссон
6Максим Беляев
50Родригу Бекао
8Гиа Григалава
8Никола Влашич
5Абдул Кадири
98Иван Обляков
23Игорь Горбатенко
9Федор Чалов
70Георгий Костадинов
52′
77Ильзат Ахметов
55′
10Эванс Кангва
14Кирилл Набабкин
32′59′
18Лука Джорджевич
70′90′
11Абель Эрнандес
17Гурам Аджоев
17Арнор Сигурдссон
44′74′
78Зелимхан Бакаев
54′74′
19Такума Нисимура
19Резиуан Мирзов
90+3′
25Кристиян Бистрович
79′
29Яка Бийол
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты1
8Удары (всего)7
5Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
1Угловые4
15Фолы15
4Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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