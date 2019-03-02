Гончаренко: Такой ЦСКА мне абсолютно не нужен
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 18-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:2).
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 18-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (0:2).
«Первое, что надо сказать, — мы проиграли по делу. Мы выглядели инертно, не было никакой связи в атаке, действовали все по одному и поэтому создали мало моментов. Ещё раз скажу, проиграли по делу.
После перерыва перешли на игру в три центральных защитника, поскольку надо было проводить
Тот ли это ЦСКА, который хочу видеть дальше, в плане наполнения игры? Как я могу назвать это тем ЦСКА, который я хочу видеть, если мы проиграли? Такой ЦСКА мне абсолютно не нужен. Мы должны сейчас исправить ситуацию, потому что так плохо играть нельзя", — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».
|Игорь Черевченко
|Виктор Гончаренко
|Лука Джорджевич
|48′
|Эванс Кангва(Лука Джорджевич)
|88′
|36
|Михаил Левашов
|35
|Игорь Акинфеев
|9
|Кирилл Комбаров
|2
|Мариу Фернандес
|21
|Виктор Альварес
|23
|Хердур Магнуссон
|6
|Максим Беляев
|50
|Родригу Бекао
|8
|Гиа Григалава
|8
|Никола Влашич
|5
|Абдул Кадири
|98
|Иван Обляков
|23
|Игорь Горбатенко
|9
|Федор Чалов
|70
|Георгий Костадинов
52′
|77
|Ильзат Ахметов
55′
|10
|Эванс Кангва
|14
|Кирилл Набабкин
32′59′
|18
|Лука Джорджевич
70′90′
|11
|Абель Эрнандес
|17
|Гурам Аджоев
|17
|Арнор Сигурдссон
44′74′
|78
|Зелимхан Бакаев
54′74′
|19
|Такума Нисимура
|19
|Резиуан Мирзов
90+3′
|25
|Кристиян Бистрович
79′
|29
|Яка Бийол
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|7
|5
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|15
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)