ЦСКА: 7 очков до «Зенита». Надежды на титул подорваны

Источник: Спорт-Экспресс

Вечные переносы

Примета весеннего футбола в России — переносы матчей. Доходит до абсурда — «Арсенал» и ЦСКА второй раз за четыре года не могут сыграть в Туле из-за некачественного газона на стадионе «оружейников». В 2015-м ситуация была еще несуразнее: игру перенесли в Черкизово на запасное поле «Локомотива», а Дмитрий Аленичев в знак протеста выставил дублирующий состав. ЦСКА крупно победил.

Сейчас все тоже сюрреалистично.

«Арсенал» пытался убедить комиссию РПЛ, что в Туле можно играть в футбол, но премьер-лига не пошла на уступки.

В итоге матч перенесли в Грозный, номинальные хозяева организовали сотне болельщиков чартерный рейс, а ЦСКА вернул фанатам деньги за билеты (хотя вины армейцев нет вообще).

Почему именно «Ахмат Арена»? Мы беспокоимся за наследие чемпионата мира, и хочется, чтобы на новых стадионах как можно чаще проводились матчи элиты. Но в Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске и Калининграде в эти же выходные пройдут игры ФНЛ, а Сочи приютит другую «временно бездомную» команду — «Енисей». Грозный же гостеприимен: гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров признался, что чеченский клуб дружит с «Арсеналом» и готов предоставить ему поле.

Рваная сетка

Нейтральное поле — гарантия слабой посещаемости. От телекартинки перед стартовым свистком веяло грустью и унынием, ведь на общем плане видна была только горстка болельщиков на одном из центральных секторов.

А затем возникли проблемы с воротами «Арсенала». Газон, может быть, в Грозном и лучше тульского, но сетку пришлось подлатать. Работники стадиона несколько минут пытались решить проблему, пока один из них не принес клейкую ленту. Так и прикрепили сетку к штанге. А что такого? Дырку же устранили!

Пока сотрудники «Ахмат Арены» чинили ворота, футболисты «Арсенала» и ЦСКА пасовались. Разогрев с мячом повлиял на зрелищность старта игры — армейцы сразу же понеслись вперед, и Сигурдссон уже на второй минуте неточно пробил с угла штрафной. А чуть позже хороший момент упустил Ахметов — армейцу не удался удар с левой ноги.

Обидные голы для Акинфеева

ЦСКА в последних контрольных матчах наигрывал схему в четыре защитника, так что можно было ожидать перехода на схему 4−2−3−1. В первом тайме армейцы так и действовали, но в атаке были неэффективны: стартовый запал быстро иссяк и вплоть до 44-й минуты ЦСКА обходился без ударов в створ (перед перерывом неплохой момент упустил Влашич).

На флангах в этой расстановке красно-синие тоже были уязвимы. Скоростные фланговые нападающие «Арсенала» регулярно взламывали бровки, и несколько раз тульская команда могла забить. В одном случае Акинфеев отразил плотный удар Костадинова, а в другом Бакаев просочился в штрафную сквозь сито армейской защиты, но все испортил кошмарной передачей на партнера. Будь Бакаев точнее, «Арсенал» точно забил бы.

Впрочем, туляки все-таки открыли счет, но в начале второго тайма. Гол пришел с левого фланга: Кангва принял пас из глубины, выстрелил в крестовину, а на добивании сыграл Джорджевич. Акинфеев пропустил мяч между ног, но разделить вину за пропущенный мяч с капитаном должен Магнуссон. Именно исландец оставил Джорджевича одного. Изменения в счете совпали с переключением расстановки ЦСКА: Гончаренко велел команде выстроиться по схеме 3−4−3. Но, видимо красно-синие не успели переосмыслить новые позиции — и это одна из причин того, почему черногорец остался без опеки.

В середине второго тайма Гончаренко вновь переодел команду — вышли нападающие Абель Эрнандес и Нисимура, а схема ЦСКА стала напоминать 4−3−3 с высокой позицией Влашича и Обляковым в роли левого защитника. Моменты, разумеется, были — например, Сигурдссон еще до ухода на замену мог сравнять счет.

Но и «Арсенал» мог забить. Один Кангва упустил две отличные возможности для гола, однако к концу встречи замбиец все-таки добился своего. Акинфеев вновь пропустил мяч между ног, хотя на этот раз среагировать на удар с пары метров было невероятно трудно.