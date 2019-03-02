ЦСКА: 7 очков до «Зенита». Надежды на титул подорваны
В матче 18-го тура
В матче 18-го тура
Примета весеннего футбола в России — переносы матчей. Доходит до абсурда — «Арсенал» и ЦСКА второй раз за четыре года не могут сыграть в Туле
Сейчас все тоже сюрреалистично.
В итоге матч перенесли в Грозный, номинальные хозяева организовали сотне болельщиков чартерный рейс, а ЦСКА вернул фанатам деньги за билеты (хотя вины армейцев нет вообще).
Почему именно «Ахмат Арена»? Мы беспокоимся за наследие чемпионата мира, и хочется, чтобы на новых стадионах как можно чаще проводились матчи элиты. Но в Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске и Калининграде в эти же выходные пройдут игры ФНЛ, а Сочи приютит другую «временно бездомную» команду — «Енисей». Грозный же гостеприимен: гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров признался, что чеченский клуб дружит с «Арсеналом» и готов предоставить ему поле.
Нейтральное поле — гарантия слабой посещаемости. От телекартинки перед стартовым свистком веяло грустью и унынием, ведь на общем плане видна была только горстка болельщиков на одном из центральных секторов.
А затем возникли проблемы с воротами «Арсенала». Газон, может быть, в Грозном и лучше тульского, но сетку пришлось подлатать. Работники стадиона несколько минут пытались решить проблему, пока один из них не принес клейкую ленту. Так и прикрепили сетку к штанге. А что такого? Дырку же устранили!
Пока сотрудники «Ахмат Арены» чинили ворота, футболисты «Арсенала» и ЦСКА пасовались. Разогрев с мячом повлиял на зрелищность старта игры — армейцы сразу же понеслись вперед, и Сигурдссон уже на второй минуте неточно пробил с угла штрафной. А чуть позже хороший момент упустил Ахметов — армейцу не удался удар с левой ноги.
ЦСКА в последних контрольных матчах наигрывал схему в четыре защитника, так что можно было ожидать перехода на схему 4−2−3−1. В первом тайме армейцы так и действовали, но в атаке были неэффективны: стартовый запал быстро иссяк и вплоть до 44-й минуты ЦСКА обходился без ударов в створ (перед перерывом неплохой момент упустил Влашич).
На флангах в этой расстановке
Впрочем, туляки
В середине второго тайма Гончаренко вновь переодел команду — вышли нападающие Абель Эрнандес и Нисимура, а схема ЦСКА стала напоминать 4−3−3 с высокой позицией Влашича и Обляковым в роли левого защитника. Моменты, разумеется, были — например, Сигурдссон еще до ухода на замену мог сравнять счет.
Но и «Арсенал» мог забить. Один Кангва упустил две отличные возможности для гола, однако к концу встречи замбиец
«Арсенал» победил на нейтральном поле, а шансы ЦСКА на золото сильно упали. Теперь армейцы отстают от «Зенита» на семь очков.