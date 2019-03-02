Немецкий специалист Дюрей стал старшим тренером «Ахмата»
Немецкий специалист Бенжамин Дюрей вошёл в тренерский штаб Рашида Рахимова в «Ахмате».
Немецкий специалист Бенжамин Дюрей вошёл в тренерский штаб Рашида Рахимова в «Ахмате».
Дюрей был назначен старшим тренером грозненского клуба. Немецкого специалиста внесли в заявку РПЛ. Ранее Дюрей работал в «Шальке-04» и «Галлешере», сообщает
Сегодня «Ахмат» возобновит участие в чемпионате России гостевым матчем 18-го тура Российской
«Рубин» после 17 тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в активе. В свою очередь «Ахмат», набрав 23 очка, располагается на восьмом месте.