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17:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Немецкий специалист Дюрей стал старшим тренером «Ахмата»

Немецкий специалист Бенжамин Дюрей вошёл в тренерский штаб Рашида Рахимова в «Ахмате».

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Дюрей был назначен старшим тренером грозненского клуба. Немецкого специалиста внесли в заявку РПЛ. Ранее Дюрей работал в «Шальке-04» и «Галлешере», сообщает пресс-служба «Ахмата».

Сегодня «Ахмат» возобновит участие в чемпионате России гостевым матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча состоится на стадионе «Казань-Арена» в Казани.

«Рубин» после 17 тура занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в активе. В свою очередь «Ахмат», набрав 23 очка, располагается на восьмом месте.

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