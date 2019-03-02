Немецкий специалист Дюрей стал старшим тренером «Ахмата»

Дюрей был назначен старшим тренером грозненского клуба. Немецкого специалиста внесли в заявку РПЛ. Ранее Дюрей работал в «Шальке-04» и «Галлешере», сообщает пресс-служба «Ахмата».

Сегодня «Ахмат» возобновит участие в чемпионате России гостевым матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином». Встреча состоится на стадионе «Казань-Арена» в Казани.