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18:34 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:2 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев дублем отметился Антон Миранчук (23-я и 65-я минуты), у гостей отличились Джано Ананидзе (19) и Рамиль Шейдаев (69). На 56-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель, на 74-й — полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.

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На счету Миранчука в текущем сезоне чемпионата России шесть голов, он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в турнире. Лидирует в списке бомбардиров чемпионата нападающий ЦСКА Федор Чалов (9 голов).

В турнирной таблице «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 29 очков, «Крылья Советов» с 18 очками идут 13-ми.

В следующем туре «Локомотив» 10 марта в гостях сыграет с махачкалинским «Анжи», «Крылья Советов» 9 марта примут красноярский «Енисей».

Локомотив
2:2
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 182.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 10538 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминМиодраг Божович
Голы
Антон Миранчук(Владислав Игнатьев)23′
Джано Ананидзе(Александр Самедов)19′
Антон Миранчук(Джефферсон Фарфан)65′
Рамиль Шейдаев69′
Составы команд
1Маринату Гильерме
57′
1Сергей Рыжиков
20Владислав Игнатьев
44Никита Чичерин
5Бенедикт Хеведес
2Владимир Полуяхтов
33Соломон Кверквелия
55′
18Агустин Рохель
55′56′
8Джефферсон Фарфан
90Тарас Бурлак
11Антон Миранчук
55′
99Максим Канунников
59Алексей Миранчук
84′
11Рамиль Шейдаев
24Эдер
77′
49Роман Шишкин
6Дмитрий Баринов
19Александр Самедов
90′
27Игорь Денисов
49′73′
70Антон Зиньковский
84Михаил Лысов
63′
10Джано Ананидзе
62′
9Федор Смолов
15Георгий Зотов
28Паул Антон
85′
40Артем Тимофеев
Статистика
7Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
7Удары (всего)5
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
10Угловые4
14Фолы14
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Обозначения
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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