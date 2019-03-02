«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В составе хозяев дублем отметился Антон Миранчук (23-я и 65-я минуты), у гостей отличились Джано Ананидзе (19) и Рамиль Шейдаев (69). На 56-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель, на 74-й — полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.