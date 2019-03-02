«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:2 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:2 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев дублем отметился Антон Миранчук (23-я и 65-я минуты), у гостей отличились Джано Ананидзе (19) и Рамиль Шейдаев (69). На 56-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель, на 74-й — полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов.
На счету Миранчука в текущем сезоне чемпионата России шесть голов, он является лучшим бомбардиром «Локомотива» в турнире. Лидирует в списке бомбардиров чемпионата нападающий ЦСКА Федор Чалов (9 голов).
В турнирной таблице «Локомотив» занимает четвертое место, набрав 29 очков, «Крылья Советов» с 18 очками идут 13-ми.
В следующем туре «Локомотив» 10 марта в гостях сыграет с махачкалинским «Анжи», «Крылья Советов» 9 марта примут красноярский «Енисей».
|Юрий Семин
|Миодраг Божович
|Антон Миранчук(Владислав Игнатьев)
|23′
|Джано Ананидзе(Александр Самедов)
|19′
|Антон Миранчук(Джефферсон Фарфан)
|65′
|Рамиль Шейдаев
|69′
|1
|Маринату Гильерме
57′
|1
|Сергей Рыжиков
|20
|Владислав Игнатьев
|44
|Никита Чичерин
|5
|Бенедикт Хеведес
|2
|Владимир Полуяхтов
|33
|Соломон Кверквелия
55′
|18
|Агустин Рохель
55′56′
|8
|Джефферсон Фарфан
|90
|Тарас Бурлак
|11
|Антон Миранчук
55′
|99
|Максим Канунников
|59
|Алексей Миранчук
84′
|11
|Рамиль Шейдаев
|24
|Эдер
77′
|49
|Роман Шишкин
|6
|Дмитрий Баринов
|19
|Александр Самедов
90′
|27
|Игорь Денисов
49′73′
|70
|Антон Зиньковский
|84
|Михаил Лысов
63′
|10
|Джано Ананидзе
62′
|9
|Федор Смолов
|15
|Георгий Зотов
|28
|Паул Антон
85′
|40
|Артем Тимофеев
|7
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|5
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)