Жара в Черкизове: Божович отобрал очки у «Локомотива» и показал жест в стиле Симеоне

Источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:2 (1:1)

Голы: Ананидзе, 19 (0:1). Ант. Миранчук, 23 (1:1). Ант. Миранчук, 65 (2:1). Шейдаев, 69 (2:2).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Лысов (Смолов, 63), Фарфан, Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Эдер.

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Чичерин, Рохель, Бурлак, Полуяхтов, Самедов (Зиньковский, 90+1), Шишкин, Антон (Тимофеев, 85), Ананидзе (Зотов, 62), Канунников, Шейдаев.

Предупреждения: Денисов, 49. Ант. Миранчук, 55. Кверквелия, 55. Рохель, 55. Гильерме, 57. Эдер, 77. Ал. Миранчук, 84.

Удаления: Рохель, 56. Денисов, 73.

Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Березнев (Ростов-на-Дону), Гаврилин (Владимир).

2 марта. Москва. Стадион «РЖД Арена». 10538 зрителей.

Чорлука заболел

Вместе с весной, солнцем и российским футболом в столицу к концу недели вернулась еще и отрицательная температура. Ночью в Москве подморозило до «-9», но к игре потеплело на пять градусов. «РЖД Арена» не заполнилась и на половину — свободные места остались не только на нижнем ярусе центральной трибуны, но и на Южной, где располагаются активные болельщики команды.

Как сообщили в пресс-службе «Локо», прямо перед матчем почувствовал недомогание Ведран Чорлука, из-за чего в заявке на игру хорвата не оказалось. Однако в обороне у москвичей есть Бенедикт Хеведес: всю зиму Юрий Семин наигрывал немца на правом краю, но из-за отсутствия Чорлуки его пришлось поставить в центр защиты.

Это была главная неожиданность в стартовом составе «Локомотива». Юрий Семин предложил сопернику свою стандартную в последнее время схему 4−2−3−1. В запасе достаточно ожидаемо оказался Федор Смолов, который на зимних сборах проиграл конкуренцию Эдеру. А вот в центральной зоне «Локо» конкуренции вообще не было: Крыховяк, автор победного мяча во встрече первого круга, пропускал игру из-за перебора желтых карточек, поэтому выход там связки Баринов — Денисов был очень прогнозируемым.

«Крылья Самедов» уже заработали

Самарцы — удобный соперник для московского клуба, они не обыгрывали железнодорожников, страшно представить, уже восемь лет — с 2011-го. А в Черкизове не побеждали вообще с 2006 года — тогда за «Локомотив» играл Александр Самедов, теперь выступающий уже в составе «Крыльев». Волжский клуб зимой мощно закупился, и перед игрой Семин переживал, что у него мало информации по поводу того, что сейчас из себя представляет команда Миодрага Божовича.

«Локомотив» начал матч быстрыми атаками, передачами в одно-два касания — это красно-зеленые наигрывали в Катаре и Испании.

Прессинг хозяев быстро привел к опасному моменту: Бурлак ошибся в передаче назад, и Рыжикову, который выбежал за пределы штрафной, пришлось фолить на Антоне Миранчуке, чтобы исключить опасность у ворот. Божович был в ярости, прокричав капитану «Крыльев» явно что-то не очень приятое.

Самедов, которому болельщики «Локо» посвятили кое-какие баннеры, разумеется, был в составе. Как и Джано Ананидзе. Собственно, эта связка, после которой самарцев прозвали в шутку «Крылья Самедов», и организовала первый гол в матче. Самедов собрал вокруг себя пятерых железнодорожников, раскачал Лысова и сделал пас Джано — тому оставалось просто покатить мяч в угол на точность. Грузин не промахнулся.

Миранчук разбушевался

С ответным мячом «Локомотив» откладывать не стал — хозяева отыгрались уже в следующей атаке. Быстрый розыгрыш в центре, подключение Игнатьева и идеальная подача на Антона Миранчука, который нанес отличный удар в касание. Во второй половине октября у 11-го номера «Локо» был прорывной период, когда он забил шесть мячей в четырех матчах. Будем верить, что весной Миранчук будет играть не менее ярко.

С ним был связан и один из главных эпизодов второго тайма. В одной из атак Миранчуку досталось от уругвайского защитника «Крыльев» Рохеля, на поле образовалась стычка, и все ее участники получили по желтой карточке (помимо Миранчука и Рохеля был предупрежден Кверквелия). Потом Баринов не стал отдавать мяч во время «спорного мяча», за что получил локтем от того же Рохеля. Владислав Безбородов жалеть защитника не стал: еще одна карточка с разницей в минуту, и уругваец пошел отдыхать. Божович встретил это решение саркастическими аплодисментами.

«Локомотив» зажал гостей на их половине поля, создал несколько моментов. И на 65-й минуте снова забил Миранчук. Фарфан идеально забросил мяч на линию вратарской, и Антон уверенно реализовал момент. Дубль на глазах у тренера сборной России Станислава Черчесова — хорошее возвращение в сезон для полузащитника «Локо».

Не хуже Симеоне

Этот гол и тотальное доминирование расслабили защитников «Локомотива» — на 69-й минуте они совсем забыли о Шейдаеве в середине. Азербайджанец пробежал через полполя и без проблем направил мяч мимо Гильерме. Божович встретил этот гол экстравагантно, показав не менее жесткий жест, чем Диего Симеоне в недавней игре с «Ювентусом».

В телетрансляцию жест не попал, да и с пресс-ложи действий Божовича видно не было. Эпизод «СЭ» описал комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, который находился на бровке. «Он показал почти то же, что и Симеоне, только были движения, и это было направлено в адрес судьи. Получилось достаточно грубо», — рассказал комментатор.

Через четыре минуты Безбородов уровнял составы, выдав вторую желтую карточку Денисову, хотя в том моменте сфолил Игнатьев.

«Локомотив» пытался вырвать победу и в равных составах, но на большее хозяев не хватило. Алексей Миранчук уже в конце компенсированного времени получал мяч в штрафной, но сделать последний пас он не успел. В столице чемпионат России стартовал не по-мартовски жарко, но хозяевам от этого не легче: «Локо» еще на два очка отстал от лидирующего в чемпионате «Зенита».