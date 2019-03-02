«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу, забив в добавленное время
ТАСС, 2 марта. Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 2 марта. Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Мяч на пятой добавленной ко второму тайму минуте забил 19-летний нападающий Артур Сагитов, для которого этот матч стал третьим в составе «Рубина».
В турнирной таблице «Рубин» занимает шестое место, набрав 28 очков, «Ахмат» с 23 очками идет восьмым.
В следующем туре «Рубин» 9 марта в гостях сыграет с ЦСКА, «Ахмат» 11 марта примет екатеринбургский «Урал».
|Курбан Бердыев
|Рашид Рахимов
|Артур Сагитов(Игорь Коновалов)
|90+4′
|21
|Егор Бабурин
|16
|Евгений Городов
|3
|Ибрагим Цаллагов
|40
|Ризван Уциев
43′
|91
|Виталий Устинов
|13
|Милад Мохаммади
|14
|Владимир Гранат
|3
|Заурбек Плиев
|80
|Егор Сорокин
|15
|Андрей Семенов
|88
|Руслан Камболов
62′
|23
|Антон Швец
|15
|Игорь Коновалов
68′
|14
|Раванелли
|18
|Павел Могилевец
|11
|Силва Лима Исмаэл
|7
|Вячеслав Подберезкин
77′
|8
|Дамьян Шиманьски
77′
|6
|Евгений Башкиров
|19
|Олег Иванов
|10
|Дмитрий Полоз
69′
|18
|Беким Балай
90′
|19
|Хорен Байрамян
|17
|Аблай Мбенг
|11
|Александр Бухаров
82′
|65
|Артур Сагитов
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Андрей Глот(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)