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21:06 (мск), источник: ТАСС

«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России по футболу, забив в добавленное время

ТАСС, 2 марта. Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Мяч на пятой добавленной ко второму тайму минуте забил 19-летний нападающий Артур Сагитов, для которого этот матч стал третьим в составе «Рубина».

В турнирной таблице «Рубин» занимает шестое место, набрав 28 очков, «Ахмат» с 23 очками идет восьмым.

В следующем туре «Рубин» 9 марта в гостях сыграет с ЦСКА, «Ахмат» 11 марта примет екатеринбургский «Урал».

Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 182.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Казань Арена, 3425 зрителей
Главные тренеры
Курбан БердыевРашид Рахимов
Голы
Артур Сагитов(Игорь Коновалов)90+4′
Составы команд
21Егор Бабурин
16Евгений Городов
3Ибрагим Цаллагов
40Ризван Уциев
43′
91Виталий Устинов
13Милад Мохаммади
14Владимир Гранат
3Заурбек Плиев
80Егор Сорокин
15Андрей Семенов
88Руслан Камболов
62′
23Антон Швец
15Игорь Коновалов
68′
14Раванелли
18Павел Могилевец
11Силва Лима Исмаэл
7Вячеслав Подберезкин
77′
8Дамьян Шиманьски
77′
6Евгений Башкиров
19Олег Иванов
10Дмитрий Полоз
69′
18Беким Балай
90′
19Хорен Байрамян
17Аблай Мбенг
11Александр Бухаров
82′
65Артур Сагитов
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты1
7Удары (всего)6
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
14Фолы16
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяАндрей Глот(Россия, Ярославль)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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