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01:28 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в центральном матче 18-го тура РПЛ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тремя матчами в Уфе, Сочи и Москве завершится 18-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). В центральном матче игрового дня встретятся московский «Спартак» и «Краснодар».

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Источник: РИА "Новости"

Воскресные матчи тура стартуют в Уфе на стадионе «Нефтяник», где местный клуб примет московское «Динамо».

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 3.03.2019, 11:30

Уфа-:Динамо-

Встреча, главным арбитром которой назначен Владимир Москалев из Воронежа, начнется в 11:30 мск. Обе команды ушли на перерыв, занимая соответственно 14-е и 12-е место в нижней части турнирной таблицы, однако из-за победы «Анжи» в гостевом матче в Оренбурге (1:0), башкирская команда опустилась на 15-е место. Во встрече первого круга между «Уфой» и «Динамо» московская команда одержала крупную победу со счетом 3:0.

Клубы провели между собой семь матчей во всех турнирах, при этом «Уфа» не одержала ни одной победы (пять поражений и две ничьи). В текущем сезоне «Динамо» забило 16 мячей при пропущенных 13 голах, тогда как «Уфа» смогла лишь 12 раз поразить ворота соперника и пропустила 18 мячей.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 3.03.2019, 14:00

Енисей-:Ростов-

«Енисей» и «Ростов» сыграют в Сочи

Во втором матче игрового дня на стадионе «Фишт» в Сочи сыграют красноярский «Енисей» и «Ростов». Встреча перенесена в Сочи в связи с тем, что домашняя арена «Енисея» в Красноярске будет задействована под мероприятия Универсиады, которая открылась в субботу и завершится 12 марта, а арена, принимавшая церемонию открытия Олимпиады 2014 года и матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, является одной из резервных арен РПЛ.

В игре первого круга между этими командами ростовчане одержали крупную победу (4:0), а один из мячей забил перешедший в московский «Спартак» Аяз Гулиев. Для обоих клубов предстоящая встреча станет второй в истории.

Красноярский «Енисей» на данный момент находится на последнем месте турнирной таблицы чемпионата России, имея на своем счету 10 очков. В рамках учебно-тренировочных сборов красноярцы сыграли восемь матчей, в которых одержали две победы. Последний матч в рамках подготовки ко второй части чемпионата завершился для «Енисея» поражением от «Сочи» со счетом 1:4.

Футболисты «Ростова» расположились на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 24 очками.

В зимних товарищеских матчах «Ростов» также выглядел не очень убедительно, проиграв «Зениту» (0:5) и «Спартаку» (1:2), но, в отличие от «Енисея», завершил сбор уверенной победой над «Вентспилсом» (3:0).

Кроме того, «Ростов» победил «Краснодар» (1:0) в четвертьфинале Кубка России благодаря голу Ивелина Попова на 87-й минуте.

Главным арбитром матча назначен Алексей Матюнин из Москвы. Встреча начнется в 14:00 мск.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 3.03.2019, 19:00

Спартак-:Краснодар-

«Краснодар» попробует не отпустить «Зенит» в матче со «Спартаком»

В центральном матче тура московский «Спартак» примет на своем поле «Краснодар». Встречу, которая пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 мск, рассудит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. В первом круге «Краснодар» уступил «Спартаку» на своем поле со счетом 0:1.

Красно-белые провели зимние сборы под руководством нового тренера Олега Кононова, который устроил серьезную чистку состава. В зимнее трансферное окно команду покинули Александр Самедов, Ивелин Попов, Роман Еременко, Денис Давыдов и Марко Петкович, а также Джано Ананидзе и Александр Тимофеев, которые ушли в аренду в самарские «Крылья Советов». Без приобретений также не обошлось, клуб купил бразильского защитника «Флуминенсе» Айртона Лукаса, из «Ростова» был возвращен воспитанник Аяз Гулиев, а у «Чертаново» приобретены хавбеки Максим Глушенков и Наиль Умяров.

«Спартак» в зимний перерыв стал победителем предсезонного турнира в Катаре. В феврале красно-белые провели целый ряд контрольных матчей, сыграв вничью со словенскими «Марибором» (1:1) и «Мурой» (1:1), казахстанским «Актобе» (2:2) и «Оренбургом» (1:1), а также проиграв братиславскому «Словану» (1:3) и молдавскому «Шерифу» (1:2).

После 17 туров чемпионата России «Спартак» с 28 очками расположился на пятом месте, разность мячей 22:17. Лучшим бомбардиром клуба является нападающий Зе Луиш, на счету которого семь голов.

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Кирилл Левников рассудит «Спартак» и «Краснодар» в матче чемпионата России по футболу

Футболисты «Краснодара» расположились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 33 очка и отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла. Разница мячей 31:13, а лучшим бомбардиром клуба является получивший недавно право выступать за сборную России Ари (6).

В зимнее трансферное окно команду покинули защитники Роман Шишкин и Стефан Страннберг, полузащитники Анатолий Катрич, Кристиан Куэва и Михайло Ристич. Усилился «Краснодар» защитником «Ростова» Дмитрием Скопинцевым и полузащитником шведского АИКа Кристоффером Ольссоном.

В первом после зимнего перерыва матче кубанский клуб на своем поле сыграл вничью с немецким «Байером» (0:0) в рамках 1/16 финала Лиги Европы, однако в ответной встрече в Германии сыграли вничью (1:1) и вышли в 1/8 финала турнира.

В конце февраля «Краснодар» встретился с «Ростовом» в ответном матче ¼ финала Кубка России, проиграв в гостях 0:1, «быки» по сумме двух матчей (2:3) покинули турнир.

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