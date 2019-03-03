«Спартак» и «Краснодар» сыграют в центральном матче 18-го тура РПЛ
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тремя матчами в Уфе, Сочи и Москве завершится 18-й тур Российской
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Тремя матчами в Уфе, Сочи и Москве завершится 18-й тур Российской
Воскресные матчи тура стартуют в Уфе на стадионе «Нефтяник», где местный клуб примет московское «Динамо».
Встреча, главным арбитром которой назначен Владимир Москалев из Воронежа, начнется в 11:30 мск. Обе команды ушли на перерыв, занимая соответственно 14-е и 12-е место в нижней части турнирной таблицы, однако
Клубы провели между собой семь матчей во всех турнирах, при этом «Уфа» не одержала ни одной победы (пять поражений и две ничьи). В текущем сезоне «Динамо» забило 16 мячей при пропущенных 13 голах, тогда как «Уфа» смогла лишь 12 раз поразить ворота соперника и пропустила 18 мячей.
Во втором матче игрового дня на стадионе «Фишт» в Сочи сыграют красноярский «Енисей» и «Ростов». Встреча перенесена в Сочи в связи с тем, что домашняя арена «Енисея» в Красноярске будет задействована под мероприятия Универсиады, которая открылась в субботу и завершится 12 марта, а арена, принимавшая церемонию открытия Олимпиады 2014 года и матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, является одной из резервных арен РПЛ.
В игре первого круга между этими командами ростовчане одержали крупную победу (4:0), а один из мячей забил перешедший в московский «Спартак» Аяз Гулиев. Для обоих клубов предстоящая встреча станет второй в истории.
Красноярский «Енисей» на данный момент находится на последнем месте турнирной таблицы чемпионата России, имея на своем счету 10 очков. В рамках
Футболисты «Ростова» расположились на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ с 24 очками.
Кроме того, «Ростов» победил «Краснодар» (1:0) в четвертьфинале Кубка России благодаря голу Ивелина Попова на 87-й минуте.
Главным арбитром матча назначен Алексей Матюнин из Москвы. Встреча начнется в 14:00 мск.
В центральном матче тура московский «Спартак» примет на своем поле «Краснодар». Встречу, которая пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 мск, рассудит Кирилл Левников из
После 17 туров чемпионата России «Спартак» с 28 очками расположился на пятом месте, разность мячей 22:17. Лучшим бомбардиром клуба является нападающий Зе Луиш, на счету которого семь голов.
Футболисты «Краснодара» расположились на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 33 очка и отставая от лидирующего «Зенита» на четыре балла. Разница мячей 31:13, а лучшим бомбардиром клуба является получивший недавно право выступать за сборную России Ари (6).
В зимнее трансферное окно команду покинули защитники Роман Шишкин и Стефан Страннберг, полузащитники Анатолий Катрич, Кристиан Куэва и Михайло Ристич. Усилился «Краснодар» защитником «Ростова» Дмитрием Скопинцевым и полузащитником шведского АИКа Кристоффером Ольссоном.
В конце февраля «Краснодар» встретился с «Ростовом» в ответном матче ¼ финала Кубка России, проиграв в гостях 0:1, «быки» по сумме двух матчей (2:3) покинули турнир.