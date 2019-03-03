«Динамо» подарило Башкирии бесплатный футбол. Фанатам вернут деньги за билеты
«Уфа» потерпела поражение от
«Уфа» потерпела поражение от
Перед возобновлением чемпионата гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов дал амбициозное обещание — если команда потеряет очки в матче с «Динамо», болельщики смогут вернуть деньги за билеты и получить билет на следующую домашнюю игру. Возможно, эти слова обеспечили на «Нефтянике» приличную явку. Визуально трибуны стадиона были заполнены процентов на 70. Омрачал рестарт сезона только снегопад, накрывший Уфу.
Гости могли открыть счет уже на первой минуте, но Беленов справился с ударом Шуньича под перекладину.
Первая часть плана не оправдала себя, а вот вторая сработала на сто процентов — обычный ввод мяча Беленовым от своих ворот привел к тому, что Тетте и Шуньич скидками назад сами доставили мяч к своей штрафной. Тони, пытавшийся сделать пас Шунину, выполнил неловкую передачу коленом — Игбун подхватил мяч, обыграл вратаря «Динамо» и отправил мяч в сетку.
После гола снег зарядил с удвоенной силой — командам пришлось бороться не только друг с другом, но и со стихией. Но даже в таких условиях «Уфа» перед перерывом могла удвоить преимущество — Игбун воспользовался обрезом защиты «Динамо» и бросился в одиночный проход. С его ударом с линии штрафной спокойно справился Шунин.
Нелепым голом головная боль для Хохлова не ограничивалась. В первом тайме по желтой карточке успели получить отвечающие за разрушение атак соперника Юсупов и Тетте.
После перерыва сценарий матча не поменялся — «Динамо» владело мячом и активно шло вперед. Уже через пять минут после начала второго тайма Беленову пришлось спасать команду после удара Черных. «Уфа» ответила выпадом Игбуна, с которым справился Шунин. На исходе часа Йокич заблокировал удар все того же Черных и мяч ушел на угловой. Седьмая по счету подача от флага стала результативной — Луценко, перевисев соперника, плотно пробил головой под перекладину.
Сравняв счет, москвичи попытались успокоить игру и сами стали действовать вторым номером. Но все равно вырвали победу. Очередная подача с углового завершилась ударом вышедшего на замену Грулева.
«Динамо» первым из московских клубов одержало победу в официальных матчах в 2019 году. А болельщикам «Уфы» такой исход принес смешанные чувства — с одной стороны их любимцы начали год с поражения, а с другой — на матч с «Ахматом» можно будет пойти бесплатно. .
|Дмитрий Кириченко
|Дмитрий Хохлов
|Силвестр Игбун
|32′
|Евгений Луценко(Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью)
|60′
|Вячеслав Грулев(Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью)
|90+4′
|31
|Александр Беленов
|1
|Антон Шунин
|5
|Боян Йокич
86′
|25
|Алексей Козлов
67′
|3
|Павел Аликин
81′
|2
|Григорий Морозов
|15
|Александр Пуцко
|3
|Себастьян Хольмен
|27
|Йонуц Неделчару
90+2′
|44
|Тони Шуньич
78′
|8
|Кэтэлин Карп
|6
|Артур Юсупов
13′
|44
|Силвестр Игбун
|7
|Евгений Марков
|19
|Иван Пауревич
72′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|17
|Дмитрий Живоглядов
85′
|5
|Абдул Азиз Тетте
45′
|33
|Александр Сухов
|10
|Федор Черных
75′
|29
|Оливье Тилль
85′
|20
|Вячеслав Грулев
|32
|Андрес Вомбергар
|48
|Евгений Луценко
89′
|7
|Дмитрий Сысуев
58′
|8
|Кирилл Панченко
|57
|Вячеслав Кротов
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|6
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|10
|9
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Владимир Миневич(Россия, Смоленск)