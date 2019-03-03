«Динамо» подарило Башкирии бесплатный футбол. Фанатам вернут деньги за билеты

Источник: Спорт-Экспресс

Перед возобновлением чемпионата гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов дал амбициозное обещание — если команда потеряет очки в матче с «Динамо», болельщики смогут вернуть деньги за билеты и получить билет на следующую домашнюю игру. Возможно, эти слова обеспечили на «Нефтянике» приличную явку. Визуально трибуны стадиона были заполнены процентов на 70. Омрачал рестарт сезона только снегопад, накрывший Уфу.

Ошибка Шуньича

Гости могли открыть счет уже на первой минуте, но Беленов справился с ударом Шуньича под перекладину. Бело-голубые сразу же завладели территориальным преимуществом, но преодолеть насыщенную оборону «Уфы» не получалось — удары из-за штрафной принимали на себя защитники, а прострелам и навесам не хватало точности.

Уфимцы заняли выжидательную позицию, рассчитывая на контратаки и ошибки соперника.

Первая часть плана не оправдала себя, а вот вторая сработала на сто процентов — обычный ввод мяча Беленовым от своих ворот привел к тому, что Тетте и Шуньич скидками назад сами доставили мяч к своей штрафной. Тони, пытавшийся сделать пас Шунину, выполнил неловкую передачу коленом — Игбун подхватил мяч, обыграл вратаря «Динамо» и отправил мяч в сетку.

После гола снег зарядил с удвоенной силой — командам пришлось бороться не только друг с другом, но и со стихией. Но даже в таких условиях «Уфа» перед перерывом могла удвоить преимущество — Игбун воспользовался обрезом защиты «Динамо» и бросился в одиночный проход. С его ударом с линии штрафной спокойно справился Шунин.

Нелепым голом головная боль для Хохлова не ограничивалась. В первом тайме по желтой карточке успели получить отвечающие за разрушение атак соперника Юсупов и Тетте.

Угловые — секретное оружие Хохлова

После перерыва сценарий матча не поменялся — «Динамо» владело мячом и активно шло вперед. Уже через пять минут после начала второго тайма Беленову пришлось спасать команду после удара Черных. «Уфа» ответила выпадом Игбуна, с которым справился Шунин. На исходе часа Йокич заблокировал удар все того же Черных и мяч ушел на угловой. Седьмая по счету подача от флага стала результативной — Луценко, перевисев соперника, плотно пробил головой под перекладину.

Сравняв счет, москвичи попытались успокоить игру и сами стали действовать вторым номером. Но все равно вырвали победу. Очередная подача с углового завершилась ударом вышедшего на замену Грулева.