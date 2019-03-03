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15:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» подарило Башкирии бесплатный футбол. Фанатам вернут деньги за билеты

«Уфа» потерпела поражение от бело-голубых. Ее болельщики смогут вернуть деньги за билеты — такое обещание дал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Перед возобновлением чемпионата гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов дал амбициозное обещание — если команда потеряет очки в матче с «Динамо», болельщики смогут вернуть деньги за билеты и получить билет на следующую домашнюю игру. Возможно, эти слова обеспечили на «Нефтянике» приличную явку. Визуально трибуны стадиона были заполнены процентов на 70. Омрачал рестарт сезона только снегопад, накрывший Уфу.

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Ошибка Шуньича

Гости могли открыть счет уже на первой минуте, но Беленов справился с ударом Шуньича под перекладину. Бело-голубые сразу же завладели территориальным преимуществом, но преодолеть насыщенную оборону «Уфы» не получалось — удары из-за штрафной принимали на себя защитники, а прострелам и навесам не хватало точности.

Уфимцы заняли выжидательную позицию, рассчитывая на контратаки и ошибки соперника.

Первая часть плана не оправдала себя, а вот вторая сработала на сто процентов — обычный ввод мяча Беленовым от своих ворот привел к тому, что Тетте и Шуньич скидками назад сами доставили мяч к своей штрафной. Тони, пытавшийся сделать пас Шунину, выполнил неловкую передачу коленом — Игбун подхватил мяч, обыграл вратаря «Динамо» и отправил мяч в сетку.

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После гола снег зарядил с удвоенной силой — командам пришлось бороться не только друг с другом, но и со стихией. Но даже в таких условиях «Уфа» перед перерывом могла удвоить преимущество — Игбун воспользовался обрезом защиты «Динамо» и бросился в одиночный проход. С его ударом с линии штрафной спокойно справился Шунин.

Нелепым голом головная боль для Хохлова не ограничивалась. В первом тайме по желтой карточке успели получить отвечающие за разрушение атак соперника Юсупов и Тетте.

Угловые — секретное оружие Хохлова

После перерыва сценарий матча не поменялся — «Динамо» владело мячом и активно шло вперед. Уже через пять минут после начала второго тайма Беленову пришлось спасать команду после удара Черных. «Уфа» ответила выпадом Игбуна, с которым справился Шунин. На исходе часа Йокич заблокировал удар все того же Черных и мяч ушел на угловой. Седьмая по счету подача от флага стала результативной — Луценко, перевисев соперника, плотно пробил головой под перекладину.

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Сравняв счет, москвичи попытались успокоить игру и сами стали действовать вторым номером. Но все равно вырвали победу. Очередная подача с углового завершилась ударом вышедшего на замену Грулева.

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«Динамо» первым из московских клубов одержало победу в официальных матчах в 2019 году. А болельщикам «Уфы» такой исход принес смешанные чувства — с одной стороны их любимцы начали год с поражения, а с другой — на матч с «Ахматом» можно будет пойти бесплатно. ​.

Уфа
1:2
Первый тайм: 1:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 183.03.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Нефтяник
Главные тренеры
Дмитрий КириченкоДмитрий Хохлов
Голы
Силвестр Игбун32′
Евгений Луценко(Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью)60′
Вячеслав Грулев(Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью)90+4′
Составы команд
31Александр Беленов
1Антон Шунин
5Боян Йокич
86′
25Алексей Козлов
67′
3Павел Аликин
81′
2Григорий Морозов
15Александр Пуцко
3Себастьян Хольмен
27Йонуц Неделчару
90+2′
44Тони Шуньич
78′
8Кэтэлин Карп
6Артур Юсупов
13′
44Силвестр Игбун
7Евгений Марков
19Иван Пауревич
72′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
17Дмитрий Живоглядов
85′
5Абдул Азиз Тетте
45′
33Александр Сухов
10Федор Черных
75′
29Оливье Тилль
85′
20Вячеслав Грулев
32Андрес Вомбергар
48Евгений Луценко
89′
7Дмитрий Сысуев
58′
8Кирилл Панченко
57Вячеслав Кротов
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
6Удары (всего)11
4Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые10
9Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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