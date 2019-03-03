Арбитр Казарцев получил «неуд» за судейство в Оренбурге

В первую очередь, это, скорее всего, связано с неназначением 11-метрового удара в ворота гостей на 87-й минуте, когда защитник махачкалинцев Калошин в своей штрафной площади задержал руками Бегича.
Кроме того, Казарцев принял очень спорное решение на 8-й минуте. В том моменте мяч после удара Сутормина и рикошета от одного из игроков махачкалинской команды залетел в ворота гостей. Однако после непродолжительной паузы арбитр взятие ворот отменил.
Произошло это из-за того, что второй ассистент Дмитрий Чельцов определил положение «вне игры» у шестого номера «Оренбурга», который в момент удара Сутормина действительно находился за линией офсайда. Казарцев, судя по всему, получив сигнал от помощника, решил, что Бегич активно участвовал в игре и извлек выгоду из своего расположения на поле, помешав вратарю. На самом же деле непосредственно в момент удара по воротам Бегич не перекрывал обзор Дюпину и никак ему не мешал. (Александр Бобров).