Арбитр Казарцев получил «неуд» за судейство в Оренбурге

В первую очередь, это, скорее всего, связано с неназначением 11-метрового удара в ворота гостей на 87-й минуте, когда защитник махачкалинцев Калошин в своей штрафной площади задержал руками Бегича.

Кроме того, Казарцев принял очень спорное решение на 8-й минуте. В том моменте мяч после удара Сутормина и рикошета от одного из игроков махачкалинской команды залетел в ворота гостей. Однако после непродолжительной паузы арбитр взятие ворот отменил.