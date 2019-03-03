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15:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Арбитр Казарцев получил «неуд» за судейство в Оренбурге

Как стало известно «СЭ», судья Василий Казарцев, обслуживавший матч 18-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Анжи» (0:1) получил от инспектора Владимира Овчинникова неудовлетворительную оценку за качество своей работы.

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Источник: Спорт-Экспресс

В первую очередь, это, скорее всего, связано с неназначением 11-метрового удара в ворота гостей на 87-й минуте, когда защитник махачкалинцев Калошин в своей штрафной площади задержал руками Бегича.

Кроме того, Казарцев принял очень спорное решение на 8-й минуте. В том моменте мяч после удара Сутормина и рикошета от одного из игроков махачкалинской команды залетел в ворота гостей. Однако после непродолжительной паузы арбитр взятие ворот отменил.

Произошло это из-за того, что второй ассистент Дмитрий Чельцов определил положение «вне игры» у шестого номера «Оренбурга», который в момент удара Сутормина действительно находился за линией офсайда. Казарцев, судя по всему, получив сигнал от помощника, решил, что Бегич активно участвовал в игре и извлек выгоду из своего расположения на поле, помешав вратарю. На самом же деле непосредственно в момент удара по воротам Бегич не перекрывал обзор Дюпину и никак ему не мешал. (Александр Бобров).

Оренбург
0:1
Первый тайм: 0:0
Анжи
Футбол, Премьер-лига, Тур 181.03.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Газовик, 2453 зрителя
Главные тренеры
Владимир ФедотовМагомед Адиев
Голы
Владислав Кулик58′
Составы команд
91Евгений Фролов
22Юрий Дюпин
86′
12Андрей Малых
18Апти Ахъядов
13Сергей Терехов
6Иван Маркелов
32′
3Михаил Сиваков
39′57′
3Игорь Удалый
6Силвие Бегич
34′
28Павел Калошин
58Адессойе Ойеволе
30Евгений Гапон
8Даниэл Мишкич
5Владислав Кулик
29Вадим Афонин
29Гаэль Белла Ондуа
19Алексей Сутормин
53′79′
99Камиль Закиров
16Рикарду Алвеш
9Андрес Понсе
79′
77Никита Маляров
45′
19Павел Долгов
10Денис Попович
10Адлан Кацаев
69′72′
7Джордже Деспотович
70′
7Хуан Эдуардо Лескано
9Андрей Козлов
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
10Удары (всего)4
3Удары в створ2
1Штанги, перекладины0
14Угловые0
21Фолы22
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяТихон Калугин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Автогол
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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