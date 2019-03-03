Как болельщикам «Уфы» вернуть деньги за билеты. Отвечает Газизов

— Почему не удалось удержать преимущество?
— На это есть ответы. Но надо пересмотреть игру. Два стандарта — два пропущенных гола. Получается, есть определенные причины, которые надо исправлять и мы постараемся это сделать. Раньше у нас не было такого, чтобы мы в дополнительное время пропускали. В этом сезоне и с «Крыльями» и с «Динамо» именно так и получилось. Это говорит о тенденции, с которой надо разбираться.
— Как будете возвращать деньги за билеты?
— Три дня начиная с понедельника, будут работать кассы, которые займутся этим вопросом. Если придет болельщик, принесет билет и покажет паспорт, мы вернем ему деньги за билет, плюс выдадим такой же на следующий домашний матч с «Ахматом».
— У «Уфы в ближайших матчах игра с «Зенитом», ЦСКА, «Ахматом» и «Ростовом». Справитесь?
— Настраиваемся на то, что сумеем отобрать очки как у лидера чемпионата, так и у остальных команд. Другого пути нет. (Арман Мкртчян).