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16:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как болельщикам «Уфы» вернуть деньги за билеты. Отвечает Газизов

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сказал, что сдержит обещание, данное перед игрой 18-го тура чемпионата России с «Динамо"​ (1:2) — вернуть расходы за билеты, если команда потеряет очки.

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— Почему не удалось удержать преимущество?

— На это есть ответы. Но надо пересмотреть игру. Два стандарта — два пропущенных гола. Получается, есть определенные причины, которые надо исправлять и мы постараемся это сделать. Раньше у нас не было такого, чтобы мы в дополнительное время пропускали. В этом сезоне и с «Крыльями» и с «Динамо» именно так и получилось. Это говорит о тенденции, с которой надо разбираться.

— Как будете возвращать деньги за билеты?

— Три дня начиная с понедельника, будут работать кассы, которые займутся этим вопросом. Если придет болельщик, принесет билет и покажет паспорт, мы вернем ему деньги за билет, плюс выдадим такой же на следующий домашний матч с «Ахматом».

— У «Уфы в ближайших матчах игра с «Зенитом», ЦСКА, «Ахматом» и «Ростовом». Справитесь?

— Настраиваемся на то, что сумеем отобрать очки как у лидера чемпионата, так и у остальных команд. Другого пути нет. (Арман Мкртчян).

Уфа
1:2
Первый тайм: 1:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 183.03.2019, 11:30 (МСК UTC+3)Нефтяник
Главные тренеры
Дмитрий КириченкоДмитрий Хохлов
Голы
Силвестр Игбун32′
Евгений Луценко(Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью)60′
Вячеслав Грулев(Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью)90+4′
Составы команд
31Александр Беленов
1Антон Шунин
5Боян Йокич
86′
25Алексей Козлов
67′
3Павел Аликин
81′
2Григорий Морозов
15Александр Пуцко
3Себастьян Хольмен
27Йонуц Неделчару
90+2′
44Тони Шуньич
78′
8Кэтэлин Карп
6Артур Юсупов
13′
44Силвестр Игбун
7Евгений Марков
19Иван Пауревич
72′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
17Дмитрий Живоглядов
85′
5Абдул Азиз Тетте
45′
33Александр Сухов
10Федор Черных
75′
29Оливье Тилль
85′
20Вячеслав Грулев
32Андрес Вомбергар
48Евгений Луценко
89′
7Дмитрий Сысуев
58′
8Кирилл Панченко
57Вячеслав Кротов
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
6Удары (всего)11
4Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые10
9Фолы14
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Лапочкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяВладимир Миневич(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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