Как болельщикам «Уфы» вернуть деньги за билеты. Отвечает Газизов

— На это есть ответы. Но надо пересмотреть игру. Два стандарта — два пропущенных гола. Получается, есть определенные причины, которые надо исправлять и мы постараемся это сделать. Раньше у нас не было такого, чтобы мы в дополнительное время пропускали. В этом сезоне и с «Крыльями» и с «Динамо» именно так и получилось. Это говорит о тенденции, с которой надо разбираться.