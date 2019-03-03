«Енисей» ушел от поражения в матче 18-го тура ЧР по футболу с «Ростовом»
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» и «Ростова» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» и «Ростова» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Сочи, завершилась со счетом 1:1. На гол Бьерна Сигурдарсона на 68-й минуте у ростовчан красноярская команда ответила точным ударом Бабакара Сарра на 83-й.
«Ростов» с 25 очками занимает седьмое место в чемпионате. «Енисей» с 11 баллами замыкает турнирную таблицу.
|Дмитрий Аленичев
|Валерий Карпин
|Бабакар Сарр(Олег Данченко)
|83′
|Бьорн Сигурдарсон(Матиас Норманн)
|68′
|55
|Давид Юрченко
|30
|Сергей Песьяков
|33
|Петар Занев
|25
|Арсений Логашов
|2
|Валерий Кичин
|28
|Евгений Чернов
|63
|Али Гаджибеков
23′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|94
|Олег Данченко
90+4′
|24
|Иван Новосельцев
|17
|Константин Савичев
|17
|Матиас Норманн
40′
|11
|Артур Саркисов
|21
|Ивелин Попов
|8
|Фегор Огуде
|7
|Роман Еременко
|23
|Бабакар Сарр
|24
|Миха Мевля
74′
|3
|Дмитрий Ятченко
73′
|4
|Сергей Паршивлюк
|9
|Александр Соболев
80′
|14
|Элдор Шомуродов
59′
|6
|Дмитрий Торбинский
64′
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|78
|Арсен Хубулов
76′
|15
|Данил Глебов
81′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|5
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)