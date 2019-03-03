Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бетис0
Хетафе0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Штутгарт3
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм1
Челси2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Армавир0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика2
Авангард К1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам0
Нант0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ницца1
Страсбур0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе1
Болонья1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа0
Фрозиноне0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
СПАЛ0
Сампдория2
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Тулуза
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Краснодар
Футбол. Зарубежный
19:15
Эвертон
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
20:00
Вольфсбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Атлетико
Футбол. Первый дивизион
16:00
Зенит-21
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
15:30
Краснодар-22
Луч1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Мордовия1
Тамбов3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Факел1
Футбол. Зарубежный
15:00
Уотфорд2
Лестер1
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино3
Кьево0
Футбол. Зарубежный
22:45
Валенсия
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Сент-Этьен
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нижний Новгород0
Сочи0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей1
Ростов1
Футбол. Зарубежный
14:00
Эйбар1
Сельта0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь2
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор0
Спартак-20
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа1
Динамо2
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск1
Чертаново3
Все события
Фоторепортажи
9«Реал» проиграл «Барселоне» в класико
11Российские легкоатлеты на ЧЕ в Глазго
17:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» ушел от поражения в матче 18-го тура ЧР по футболу с «Ростовом»

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» и «Ростова» сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России.

Наверх

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Сочи, завершилась со счетом 1:1. На гол Бьерна Сигурдарсона на 68-й минуте у ростовчан красноярская команда ответила точным ударом Бабакара Сарра на 83-й.

«Ростов» с 25 очками занимает седьмое место в чемпионате. «Енисей» с 11 баллами замыкает турнирную таблицу.

Енисей
1:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 183.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Фишт
Главные тренеры
Дмитрий АленичевВалерий Карпин
Голы
Бабакар Сарр(Олег Данченко)83′
Бьорн Сигурдарсон(Матиас Норманн)68′
Составы команд
55Давид Юрченко
30Сергей Песьяков
33Петар Занев
25Арсений Логашов
2Валерий Кичин
28Евгений Чернов
63Али Гаджибеков
23′
5Деннис Хаджикадунич
94Олег Данченко
90+4′
24Иван Новосельцев
17Константин Савичев
17Матиас Норманн
40′
11Артур Саркисов
21Ивелин Попов
8Фегор Огуде
7Роман Еременко
23Бабакар Сарр
24Миха Мевля
74′
3Дмитрий Ятченко
73′
4Сергей Паршивлюк
9Александр Соболев
80′
14Элдор Шомуродов
59′
6Дмитрий Торбинский
64′
9Бьорн Сигурдарсон
78Арсен Хубулов
76′
15Данил Глебов
81′
19Бактиер Зайнутдинов
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
1Голевые моменты2
5Удары (всего)11
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
11Фолы9
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роскошная бразильянка рассказала всю правду о скандале на Олимпиаде в Рио
Как Хабиб учит Россию жить по своим законам
Феноменальный русский лыжник устроил самую крутую погоню сезона
Сборная России завоевала половину наград первого дня Универсиады
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
«Металлург» сравнял счет в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым»
IFAB внес изменения в правила футбола на заседании в Шотландии
Голкипер СКА Игорь Шестеркин дисквалифицирован на один матч
«Зенит-2» прервал неудачную серию из пяти поражений подряд в ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь