Леонид Трахтенберг объявил об отставке с поста главы департамента «Спартака» по связям с общественностью

— Случилось то, чего не случалось у нас практически никогда, — сказал Трахтенберг в эфире канала «Матч ТВ». — Мы, как правило, публикуем материалы профессиональных журналистов. В данном случае произошла осечка, и мы опубликовали мнение болельщиков. Часть из них посчитала, что я не только инициировал эту публикацию, но и сам ее написал. Я такими словами никогда не пользовался и открыл несколько новых слов в этом материале для себя.