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19:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Трахтенберг объявил об отставке с поста главы департамента «Спартака» по связям с общественностью

Леонид Трахтенберг объявил об отставке с поста главы департамента «Спартака» по связям с общественностью. Он объяснил это решение появлением на сайте красно-белых скандальной публикации, содержавшей негативный комментарий в адрес фанатов.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Случилось то, чего не случалось у нас практически никогда, — сказал Трахтенберг в эфире канала «Матч ТВ». — Мы, как правило, публикуем материалы профессиональных журналистов. В данном случае произошла осечка, и мы опубликовали мнение болельщиков. Часть из них посчитала, что я не только инициировал эту публикацию, но и сам ее написал. Я такими словами никогда не пользовался и открыл несколько новых слов в этом материале для себя.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 3.03.2019, 19:00

Спартак1:Краснодар1

Это не конец моего пути в журналистике. Но это произошло на моем поле. Я за это несу ответственность. Я принял решение, что это непростительная оплошность. Я принял решение покинуть пост пресс-аташе и директора по связям с общественностью. Дальше — решение руководства. Думаю, меня поймут.

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