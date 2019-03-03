«Матч ТВ» не пустил в эфир шутку Мусаева про возраст Сулейманова
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что канал вырезал из эфира шутку главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что канал вырезал из эфира шутку главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
Специалист с юмором объяснил выход
|Олег Кононов
|Мурад Мусаев
|Мендеш Андраде Зе Луиш(Айртон)
|14′
|Маурисио Перейра(Кристиан Рамирес)
|25′
|57
|Александр Селихов
|39
|Матвей Сафонов
|92
|Николай Рассказов
|98
|Сергей Петров
|6
|Айртон
|6
|Кристиан Рамирес
|14
|Георгий Джикия
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|16
|Сальваторе Боккетти
|4
|Александр Мартынович
49′90+4′
|47
|Роман Зобнин
|8
|Юрий Газинский
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
|77
|Шарль Каборе
52′
|7
|Аяз Гулиев
|16
|Виктор Классон
|27
|Александр Ломовицкий
44′
|33
|Маурисио Перейра
66′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|14
|Кристоффер Олссон
|94
|Софьян Ханни
32′81′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
61′
|8
|Денис Глушаков
|9
|Арикленес да Силва Ари
76′
|12
|де Соуза Луиз Адриану
64′
|7
|Вандерсон Масиэл
80′
|37
|Георгий Мелкадзе
|11
|Дмитрий Скопинцев
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|8
|10
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|2
|1
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)