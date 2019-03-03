«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Зе Луиш (14-я минута), у гостей отличился Маурисио Перейра (25).
Команды в предыдущий раз играли вничью 5 марта 2017 года — матч, прошедший в Краснодаре, завершился со счетом 2:2. Беспроигрышная серия «Спартака» в матчах с «Краснодаром» насчитывает восемь матчей, в последний раз «Краснодар» обыгрывал
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов возглавлял «Краснодар» в 2013—2016 годах. Для 52-летнего специалиста этот матч стал вторым против «Краснодара», в предыдущей игре 10 августа 2017 года грозненский «Ахмат» под его руководством на своем поле уступил со счетом 2:3.
В турнирной таблице «Спартак» занимает четвертое место, набрав 29 очков, что на один балл меньше, чем у идущего третьим ЦСКА. Также 29 очков у идущего пятым «Локомотива». «Краснодар» с 34 очками идет вторым, на три очка отставая от лидирующего
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В следующем туре «Спартак» 10 марта в гостях сыграет с московским «Динамо», «Краснодар» 11 марта примет «Оренбург». Кроме того, «Спартак» 7 марта в гостях проведет ответный матч четвертьфинала Олимп — Кубка России против екатеринбургского «Урала» (первый матч — 1:1), а «Краснодар» в тот же день на выезде проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Валенсией».
|Олег Кононов
|Мурад Мусаев
|Мендеш Андраде Зе Луиш(Айртон)
|14′
|Маурисио Перейра(Кристиан Рамирес)
|25′
|57
|Александр Селихов
|39
|Матвей Сафонов
|92
|Николай Рассказов
|98
|Сергей Петров
|6
|Айртон
|6
|Кристиан Рамирес
|14
|Георгий Джикия
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|16
|Сальваторе Боккетти
|4
|Александр Мартынович
49′90+4′
|47
|Роман Зобнин
|8
|Юрий Газинский
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
|77
|Шарль Каборе
52′
|7
|Аяз Гулиев
|16
|Виктор Классон
|27
|Александр Ломовицкий
44′
|33
|Маурисио Перейра
66′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|14
|Кристоффер Олссон
|94
|Софьян Ханни
32′81′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
61′
|8
|Денис Глушаков
|9
|Арикленес да Силва Ари
76′
|12
|де Соуза Луиз Адриану
64′
|7
|Вандерсон Масиэл
80′
|37
|Георгий Мелкадзе
|11
|Дмитрий Скопинцев
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|8
|10
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|2
|1
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)