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21:07 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московский «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев забитым мячом отметился Зе Луиш (14-я минута), у гостей отличился Маурисио Перейра (25).

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Команды в предыдущий раз играли вничью 5 марта 2017 года — матч, прошедший в Краснодаре, завершился со счетом 2:2. Беспроигрышная серия «Спартака» в матчах с «Краснодаром» насчитывает восемь матчей, в последний раз «Краснодар» обыгрывал красно-белых 8 марта 2015 года — в Москве со счетом 3:1.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов возглавлял «Краснодар» в 2013—2016 годах. Для 52-летнего специалиста этот матч стал вторым против «Краснодара», в предыдущей игре 10 августа 2017 года грозненский «Ахмат» под его руководством на своем поле уступил со счетом 2:3.

В турнирной таблице «Спартак» занимает четвертое место, набрав 29 очков, что на один балл меньше, чем у идущего третьим ЦСКА. Также 29 очков у идущего пятым «Локомотива». «Краснодар» с 34 очками идет вторым, на три очка отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита».

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В следующем туре «Спартак» 10 марта в гостях сыграет с московским «Динамо», «Краснодар» 11 марта примет «Оренбург». Кроме того, «Спартак» 7 марта в гостях проведет ответный матч четвертьфинала Олимп — Кубка России против екатеринбургского «Урала» (первый матч — 1:1), а «Краснодар» в тот же день на выезде проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Валенсией».

Кубок России 2018/20191/4 финала, 7.03.2019, 17:00

Урал-:Спартак-
Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 183.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена
Главные тренеры
Олег КононовМурад Мусаев
Голы
Мендеш Андраде Зе Луиш(Айртон)14′
Маурисио Перейра(Кристиан Рамирес)25′
Составы команд
57Александр Селихов
39Матвей Сафонов
92Николай Рассказов
98Сергей Петров
6Айртон
6Кристиан Рамирес
14Георгий Джикия
3Йон Гудни Фьолусон
16Сальваторе Боккетти
4Александр Мартынович
49′90+4′
47Роман Зобнин
8Юрий Газинский
9Мендеш Андраде Зе Луиш
77Шарль Каборе
52′
7Аяз Гулиев
16Виктор Классон
27Александр Ломовицкий
44′
33Маурисио Перейра
66′
25Лоренсо Мельгарехо
14Кристоффер Олссон
94Софьян Ханни
32′81′
93Магомед-Шапи Сулейманов
61′
8Денис Глушаков
9Арикленес да Силва Ари
76′
12де Соуза Луиз Адриану
64′
7Вандерсон Масиэл
80′
37Георгий Мелкадзе
11Дмитрий Скопинцев
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
1Голевые моменты8
10Удары (всего)11
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины2
1Угловые3
9Фолы10
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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