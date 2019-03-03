«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в матче чемпионата России

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев забитым мячом отметился Зе Луиш (14-я минута), у гостей отличился Маурисио Перейра (25).

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Команды в предыдущий раз играли вничью 5 марта 2017 года — матч, прошедший в Краснодаре, завершился со счетом 2:2. Беспроигрышная серия «Спартака» в матчах с «Краснодаром» насчитывает восемь матчей, в последний раз «Краснодар» обыгрывал красно-белых 8 марта 2015 года — в Москве со счетом 3:1.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов возглавлял «Краснодар» в 2013—2016 годах. Для 52-летнего специалиста этот матч стал вторым против «Краснодара», в предыдущей игре 10 августа 2017 года грозненский «Ахмат» под его руководством на своем поле уступил со счетом 2:3.

В турнирной таблице «Спартак» занимает четвертое место, набрав 29 очков, что на один балл меньше, чем у идущего третьим ЦСКА. Также 29 очков у идущего пятым «Локомотива». «Краснодар» с 34 очками идет вторым, на три очка отставая от лидирующего санкт-петербургского «Зенита».

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