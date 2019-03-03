Каким должен быть зимний футбол в РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» показывают наглядно

Источник: РИА "Новости"

Программу 18-го тура РПЛ завершал матч «Спартака» и «Краснодара», пожалуй, пока самая яркая вывеска после возобновления чемпионата. Многочисленной армии болельщиков «Спартака» было интересно посмотреть, в каком составе выйдет их команда после экспериментов Олега Кононова в межсезонье. И тренер сумел удивить. Самое интересное — отсутствие в основе Дениса Глушакова, который неплохо показал себя на сборах. Вместо него в центре поля вышла более заточенная на разрушение связка Зобнин — Гулиев. Место в воротах занял Селихов, который, вероятнее всего, теперь будет первым номером. На правом фланге атаки вышел Александр Ломовицкий.

У «Краснодара» был куда более ограниченный ресурс — всего четыре полевых игрока осталось на скамейке. Впервые в сезоне в стартовом составе появился Магомед-Шапи Сулейманов, не успевший набрать кондиции Ари остался в запасе. Также вместо дисквалифицированного Уроша Спайича место в центре обороны занял Йон Гудни Фьолусон.

Исландец пока никак не может адаптироваться в новой команде и именно из-за его ошибки «Краснодар» пропустил уже на 14-й минуте. Гости впервые за матч организовали масштабную атаку, за что поплатились — Айртон пасом на 50 метров отрезал всю команду и отправил Зе Луиша в прорыв. Тот выиграл у Фьолусона и в позиции, и в скорости.

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Вообще по первым минутам «Краснодар» не был похож сам на себя. Четверка атакующих игроков «Спартака» Ханни — Адриано — Зе Луиш — Ломовицкий пусть и не организовывали интенсивный прессинг, зато перекрывала варианты для развития атак. При розыгрыше мяча вратарем или центральными защитниками «быков» Адриано или Зе Луиш постоянно маячили рядом с Шарлем Каборе, главным звеном соперника по выходу из обороны в атаку. Вследствие этого «Краснодар» был вынужден играть в непривычный для себя вертикальный футбол с забросами на ход Сулейманову.

Но после 20-й минуты «Краснодар» освоился и начал навязывать уже свой футбол. Сулейманов действовал ближе к правому флангу, роль наконечника исполнял Классон, слева начал нагнетать Вандерсон, под ними барражировал Перейра. Несколько раз «Спартак» провалился в опорной зоне, а гости пользовались разрывами между крайними защитниками и опорниками. В итоге это привело к красивому ответному мячу.

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Чем ближе к перерыву, тем больше «Краснодар» забирал преимущество себе. Мяч здорово ходил между игроками атаки, активно подключались крайние защитники Петров и Рамирес. Под конец тайма Классон дважды чуть не забил — первый его удар накрыл Джикия, второй попал в штангу, а сыгравший на добивании Вандерсон находился в офсайде.

Кононову же пришлось вносить изменения в игру уже на 43-й минуте — повреждение получил Ломовицкий, вместо него вышел Мельгарехо. И вообще Александр вряд ли может занести себе этот матч в актив — он непривычно действовал в полуфланге, освобождая бровку Рассказову, но много ошибался и, возможно, был бы и без того заменен в перерыве.

Во втором тайме «Спартак» вернул себе территориальное владение — Луис Адриано нанес опасный удар со средней дистанции, но к 60-й минуте получил мышечное повреждение и уступил место на поле Мелкадзе. В «Краснодаре» тоже произошли изменения — вместо проведшего блеклый матч Сулейманова вышел Ари.

После его выхода «быки» начали еще больше разыгрывать быстрые комбинации с передачами под удар — чаще всего с правого фланга. Сначала из убойной позиции бил Классон, после него отсюда же заряжал Вандерсон, но мяч проходил рядом со штангой. Работавший на этом фланге Айртон был хорош в атаке, но «Краснодар» пользовался его высокой позицией и зонами, которые оставались у него за спиной. Мусаев с бровки продолжал гнать свою команду вперед.

На 81-й минуте на поле вышел Денис Глушаков, который получил капитанскую повязку от Джикии и первым же касанием пробил по воротам. Свиста с трибун не было слышно.

Самый опасный момент «Краснодар» упустил в самой концовке — Сергей Петров попал в перекладину, можно сказать, что «Спартак» отскочил. На последней минуте «Краснодар» остался в меньшинстве — капитан Александр Мартынович получил красную карточку. Глушаков с 30 метров со штрафного попытался вернуть себе свой 2016-й, но акцентированного удара не вышло.