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22:15 (мск), источник: Sport24

Каким должен быть зимний футбол в РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» показывают наглядно

1:1 в Тушино.

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Источник: РИА "Новости"

Программу 18-го тура РПЛ завершал матч «Спартака» и «Краснодара», пожалуй, пока самая яркая вывеска после возобновления чемпионата. Многочисленной армии болельщиков «Спартака» было интересно посмотреть, в каком составе выйдет их команда после экспериментов Олега Кононова в межсезонье. И тренер сумел удивить. Самое интересное — отсутствие в основе Дениса Глушакова, который неплохо показал себя на сборах. Вместо него в центре поля вышла более заточенная на разрушение связка Зобнин — Гулиев. Место в воротах занял Селихов, который, вероятнее всего, теперь будет первым номером. На правом фланге атаки вышел Александр Ломовицкий.

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У «Краснодара» был куда более ограниченный ресурс — всего четыре полевых игрока осталось на скамейке. Впервые в сезоне в стартовом составе появился Магомед-Шапи Сулейманов, не успевший набрать кондиции Ари остался в запасе. Также вместо дисквалифицированного Уроша Спайича место в центре обороны занял Йон Гудни Фьолусон.

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Исландец пока никак не может адаптироваться в новой команде и именно из-за его ошибки «Краснодар» пропустил уже на 14-й минуте. Гости впервые за матч организовали масштабную атаку, за что поплатились — Айртон пасом на 50 метров отрезал всю команду и отправил Зе Луиша в прорыв. Тот выиграл у Фьолусона и в позиции, и в скорости.

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Вообще по первым минутам «Краснодар» не был похож сам на себя. Четверка атакующих игроков «Спартака» Ханни — Адриано — Зе Луиш — Ломовицкий пусть и не организовывали интенсивный прессинг, зато перекрывала варианты для развития атак. При розыгрыше мяча вратарем или центральными защитниками «быков» Адриано или Зе Луиш постоянно маячили рядом с Шарлем Каборе, главным звеном соперника по выходу из обороны в атаку. Вследствие этого «Краснодар» был вынужден играть в непривычный для себя вертикальный футбол с забросами на ход Сулейманову.

Но после 20-й минуты «Краснодар» освоился и начал навязывать уже свой футбол. Сулейманов действовал ближе к правому флангу, роль наконечника исполнял Классон, слева начал нагнетать Вандерсон, под ними барражировал Перейра. Несколько раз «Спартак» провалился в опорной зоне, а гости пользовались разрывами между крайними защитниками и опорниками. В итоге это привело к красивому ответному мячу.

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Чем ближе к перерыву, тем больше «Краснодар» забирал преимущество себе. Мяч здорово ходил между игроками атаки, активно подключались крайние защитники Петров и Рамирес. Под конец тайма Классон дважды чуть не забил — первый его удар накрыл Джикия, второй попал в штангу, а сыгравший на добивании Вандерсон находился в офсайде.

Кононову же пришлось вносить изменения в игру уже на 43-й минуте — повреждение получил Ломовицкий, вместо него вышел Мельгарехо. И вообще Александр вряд ли может занести себе этот матч в актив — он непривычно действовал в полуфланге, освобождая бровку Рассказову, но много ошибался и, возможно, был бы и без того заменен в перерыве.

Во втором тайме «Спартак» вернул себе территориальное владение — Луис Адриано нанес опасный удар со средней дистанции, но к 60-й минуте получил мышечное повреждение и уступил место на поле Мелкадзе. В «Краснодаре» тоже произошли изменения — вместо проведшего блеклый матч Сулейманова вышел Ари.

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После его выхода «быки» начали еще больше разыгрывать быстрые комбинации с передачами под удар — чаще всего с правого фланга. Сначала из убойной позиции бил Классон, после него отсюда же заряжал Вандерсон, но мяч проходил рядом со штангой. Работавший на этом фланге Айртон был хорош в атаке, но «Краснодар» пользовался его высокой позицией и зонами, которые оставались у него за спиной. Мусаев с бровки продолжал гнать свою команду вперед.

На 81-й минуте на поле вышел Денис Глушаков, который получил капитанскую повязку от Джикии и первым же касанием пробил по воротам. Свиста с трибун не было слышно.

Самый опасный момент «Краснодар» упустил в самой концовке — Сергей Петров попал в перекладину, можно сказать, что «Спартак» отскочил. На последней минуте «Краснодар» остался в меньшинстве — капитан Александр Мартынович получил красную карточку. Глушаков с 30 метров со штрафного попытался вернуть себе свой 2016-й, но акцентированного удара не вышло.

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1:1, счет в пользу «Зенита». Видно, что Олег Кононов видоизменяет модель игры «Спартака», стало больше игры в короткий пас, но пока «Краснодар», играющий в той же более отлаженной манере смотрелся сильнее.

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 183.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 27662 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовМурад Мусаев
Голы
Мендеш Андраде Зе Луиш(Айртон)14′
Маурисио Перейра(Кристиан Рамирес)25′
Составы команд
57Александр Селихов
39Матвей Сафонов
92Николай Рассказов
98Сергей Петров
6Айртон
6Кристиан Рамирес
14Георгий Джикия
3Йон Гудни Фьолусон
16Сальваторе Боккетти
4Александр Мартынович
49′90+4′
47Роман Зобнин
8Юрий Газинский
9Мендеш Андраде Зе Луиш
77Шарль Каборе
52′
7Аяз Гулиев
16Виктор Классон
27Александр Ломовицкий
44′
33Маурисио Перейра
66′
25Лоренсо Мельгарехо
14Кристоффер Олссон
94Софьян Ханни
32′81′
93Магомед-Шапи Сулейманов
61′
8Денис Глушаков
9Арикленес да Силва Ари
76′
12де Соуза Луиз Адриану
64′
7Вандерсон Масиэл
80′
37Георгий Мелкадзе
11Дмитрий Скопинцев
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
1Голевые моменты8
10Удары (всего)11
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины2
1Угловые3
9Фолы10
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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