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21:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Все находилось на волоске»: Кононов — о матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после ничьей с «Краснодаром» в матче 18-го тура премьер-лиги (1:1) заявил, что опасные моменты были у обеих команд. Он также добавил, что красно-белые были хорошо готовы функционально.

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Источник: РИА "Новости"

— Если брать в целом по игре, то атаки были острые и с нашей стороны, и со стороны «Краснодара», — сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер». — Все находилось на волоске. Кто забьет, кто выиграет, а кто проиграет. Мне нравится такой футбол.

Да, мы дали возможность забить. У «Краснодара» были моменты. Думаю, игра была равна. Нам было немного сложнее, ведь мы провели первый матч. В целом справились, но есть неудовлетворенность от того, что не выиграли. Каждая ничья — это как поражение.

Ломовицкий? У него была микротравма. Также заменил его по тактическим соображениям. Мы выдержали 90 минут — прессинговали в концовке, не давали возможности «Краснодару» начинать атаки. Теперь надо все совместить с более точными действиями перед штрафной. Сегодня было больше эмоций, чем здравого смысла.

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 183.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 27662 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовМурад Мусаев
Голы
Мендеш Андраде Зе Луиш(Айртон)14′
Маурисио Перейра(Кристиан Рамирес)25′
Составы команд
57Александр Селихов
39Матвей Сафонов
92Николай Рассказов
98Сергей Петров
6Айртон
6Кристиан Рамирес
14Георгий Джикия
3Йон Гудни Фьолусон
16Сальваторе Боккетти
4Александр Мартынович
49′90+4′
47Роман Зобнин
8Юрий Газинский
9Мендеш Андраде Зе Луиш
77Шарль Каборе
52′
7Аяз Гулиев
16Виктор Классон
27Александр Ломовицкий
44′
33Маурисио Перейра
66′
25Лоренсо Мельгарехо
14Кристоффер Олссон
94Софьян Ханни
32′81′
93Магомед-Шапи Сулейманов
61′
8Денис Глушаков
9Арикленес да Силва Ари
76′
12де Соуза Луиз Адриану
64′
7Вандерсон Масиэл
80′
37Георгий Мелкадзе
11Дмитрий Скопинцев
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
1Голевые моменты8
10Удары (всего)11
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины2
1Угловые3
9Фолы10
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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