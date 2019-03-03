«Все находилось на волоске»: Кононов — о матче с «Краснодаром»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после ничьей с «Краснодаром» в матче 18-го тура
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после ничьей с «Краснодаром» в матче 18-го тура
— Если брать в целом по игре, то атаки были острые и с нашей стороны, и со стороны «Краснодара», — сказал Кононов в эфире канала «Матч Премьер». — Все находилось на волоске. Кто забьет, кто выиграет, а кто проиграет. Мне нравится такой футбол.
Да, мы дали возможность забить. У «Краснодара» были моменты. Думаю, игра была равна. Нам было немного сложнее, ведь мы провели первый матч. В целом справились, но есть неудовлетворенность от того, что не выиграли. Каждая ничья — это как поражение.
Ломовицкий? У него была микротравма. Также заменил его по тактическим соображениям. Мы выдержали 90 минут — прессинговали в концовке, не давали возможности «Краснодару» начинать атаки. Теперь надо все совместить с более точными действиями перед штрафной. Сегодня было больше эмоций, чем здравого смысла.
|Олег Кононов
|Мурад Мусаев
|Мендеш Андраде Зе Луиш(Айртон)
|14′
|Маурисио Перейра(Кристиан Рамирес)
|25′
|57
|Александр Селихов
|39
|Матвей Сафонов
|92
|Николай Рассказов
|98
|Сергей Петров
|6
|Айртон
|6
|Кристиан Рамирес
|14
|Георгий Джикия
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|16
|Сальваторе Боккетти
|4
|Александр Мартынович
49′90+4′
|47
|Роман Зобнин
|8
|Юрий Газинский
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
|77
|Шарль Каборе
52′
|7
|Аяз Гулиев
|16
|Виктор Классон
|27
|Александр Ломовицкий
44′
|33
|Маурисио Перейра
66′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|14
|Кристоффер Олссон
|94
|Софьян Ханни
32′81′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
61′
|8
|Денис Глушаков
|9
|Арикленес да Силва Ари
76′
|12
|де Соуза Луиз Адриану
64′
|7
|Вандерсон Масиэл
80′
|37
|Георгий Мелкадзе
|11
|Дмитрий Скопинцев
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|8
|10
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|2
|1
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)