«Все находилось на волоске»: Кононов — о матче с «Краснодаром»

Да, мы дали возможность забить. У «Краснодара» были моменты. Думаю, игра была равна. Нам было немного сложнее, ведь мы провели первый матч. В целом справились, но есть неудовлетворенность от того, что не выиграли. Каждая ничья — это как поражение.