Евгений Кафельников: Зе Луиш и Адриану себя изжили. Забудем про Лигу чемпионов
Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» скептически относится к игре форвардов
Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» скептически относится к игре форвардов
— Что, прежде всего, приятно удивило в игре «Спартака»?
— Единственное удивление вызвала 81-я минута. Непонятная замена (Глушаков вышел на поле вместо Ханни. — Прим. «СЭ»).
— Вы в своем репертуаре…
— А в остальном все предсказуемо. Да, вот что еще хочу сказать. Изжила себя атакующая линия «Спартака». Зе Луиш и Адриану уже
— Постойте. Но разве Зе Луиш в эпизоде с первым голом не убежал как от стоячего от Фьолусона?!
— Ну, это всего один раз. А потом, когда нужно было забивать в сложных ситуациях, он себя
— А Адриану?
— Может быть, ему уже здоровье не позволяет бегать на прежних скоростях. Не то это все… Атака себя практически изжила. Нужно искать им замену.
— Вас не поразило хорошее движение спартаковцев на протяжении всего матча, их прессинг?
—
— Разве?
— Да. «Краснодар» мне очень понравился. Теперь я понимаю, как команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Надеюсь, «быки» достойно сыграют с «Валенсией». У них четко просматривается рисунок игры. Молодцы.
— Гости понравились больше хозяев?
— 100 процентов!
— Как вам новички
— Айртон бежит неплохо. Не стесняется обыгрывать, берет на себя ответственность. Это плюс. Но пока еще не до конца понимает партнеров. Это тоже очевидно. Как будет дальше? Посмотрим.
— А Гулиев?
— Не впечатлил. И Мелкадзе — тоже.
— Так может быть, Кононов прав, выпустив на поле Глушакова на 81-й минуте?
— Ни в коем случае! Ненужная замена. Если бы он не вышел, у болельщиков остался другой вкус от полученного удовольствия. А так — впечатления подпортились…
— А Каррера сказал, что при встрече пожмет руку Глушакову.
— Я не читал и не смотрел то интервью.
— Можете сравнить Айртона с Комбаровым?
— В скоростных качествах, конечно, бразилец превосходит Комбарова. А, возможно, и в технических.
— На что будет претендовать этот «Спартак»?
— Забудем о Лиге чемпионов. Миллион процентов!
— Да ладно?
— В ЛЧ попадут «Краснодар», ЦСКА и «Зенит».
|Олег Кононов
|Мурад Мусаев
|Мендеш Андраде Зе Луиш(Айртон)
|14′
|Маурисио Перейра(Кристиан Рамирес)
|25′
|57
|Александр Селихов
|39
|Матвей Сафонов
|92
|Николай Рассказов
|98
|Сергей Петров
|6
|Айртон
|6
|Кристиан Рамирес
|14
|Георгий Джикия
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|16
|Сальваторе Боккетти
|4
|Александр Мартынович
49′90+4′
|47
|Роман Зобнин
|8
|Юрий Газинский
|9
|Мендеш Андраде Зе Луиш
|77
|Шарль Каборе
52′
|7
|Аяз Гулиев
|16
|Виктор Классон
|27
|Александр Ломовицкий
44′
|33
|Маурисио Перейра
66′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|14
|Кристоффер Олссон
|94
|Софьян Ханни
32′81′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
61′
|8
|Денис Глушаков
|9
|Арикленес да Силва Ари
76′
|12
|де Соуза Луиз Адриану
64′
|7
|Вандерсон Масиэл
80′
|37
|Георгий Мелкадзе
|11
|Дмитрий Скопинцев
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|8
|10
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|2
|1
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)