Евгений Кафельников: Зе Луиш и Адриану себя изжили. Забудем про Лигу чемпионов

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— Что, прежде всего, приятно удивило в игре «Спартака»?

— Единственное удивление вызвала 81-я минута. Непонятная замена (Глушаков вышел на поле вместо Ханни. — Прим. «СЭ»).

— Вы в своем репертуаре…

— А в остальном все предсказуемо. Да, вот что еще хочу сказать. Изжила себя атакующая линия «Спартака». Зе Луиш и Адриану уже какие-то исчерпавшие себя. Нет взрывного форварда, который может разрывать защитников. Это начинает просматриваться.

— Постойте. Но разве Зе Луиш в эпизоде с первым голом не убежал как от стоячего от Фьолусона?!

— Ну, это всего один раз. А потом, когда нужно было забивать в сложных ситуациях, он себя что-то не проявил. В первом тайме — да, исполнил неплохо. Но нападающие же должны показывать свой уровень в критические моменты, когда нужно решать эпизоды. А он больше не отличился. Не вырвал победу.

— А Адриану?

— Может быть, ему уже здоровье не позволяет бегать на прежних скоростях. Не то это все… Атака себя практически изжила. Нужно искать им замену.

3 марта. Москва. "Спартак" - "Краснодар" - 1:1. Луиз Адриану (слева) | Источник: Спорт-Экспресс

— Вас не поразило хорошее движение спартаковцев на протяжении всего матча, их прессинг?

— Красно-белые играли в быстром темпе, потому что его предложил «Краснодар».

— Разве?

— Да. «Краснодар» мне очень понравился. Теперь я понимаю, как команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Надеюсь, «быки» достойно сыграют с «Валенсией». У них четко просматривается рисунок игры. Молодцы.

— Гости понравились больше хозяев?

— 100 процентов!

— Как вам новички красно-белых — Айртон и Гулиев?

— Айртон бежит неплохо. Не стесняется обыгрывать, берет на себя ответственность. Это плюс. Но пока еще не до конца понимает партнеров. Это тоже очевидно. Как будет дальше? Посмотрим.

— А Гулиев?

— Не впечатлил. И Мелкадзе — тоже.

— Так может быть, Кононов прав, выпустив на поле Глушакова на 81-й минуте?

— Ни в коем случае! Ненужная замена. Если бы он не вышел, у болельщиков остался другой вкус от полученного удовольствия. А так — впечатления подпортились…

— А Каррера сказал, что при встрече пожмет руку Глушакову.

— Я не читал и не смотрел то интервью.

— Можете сравнить Айртона с Комбаровым?

— В скоростных качествах, конечно, бразилец превосходит Комбарова. А, возможно, и в технических.

— На что будет претендовать этот «Спартак»?

— Забудем о Лиге чемпионов. Миллион процентов!

— Да ладно?