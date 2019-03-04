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00:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Евгений Кафельников: Зе Луиш и Адриану себя изжили. Забудем про Лигу чемпионов

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик «Спартака» скептически относится к игре форвардов красно-белых Луиза Адриану и Зе Луиша и не понимает, зачем на поле вышел Глушаков.

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— Что, прежде всего, приятно удивило в игре «Спартака»?

— Единственное удивление вызвала 81-я минута. Непонятная замена (Глушаков вышел на поле вместо Ханни. — Прим. «СЭ»).

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— Вы в своем репертуаре…

— А в остальном все предсказуемо. Да, вот что еще хочу сказать. Изжила себя атакующая линия «Спартака». Зе Луиш и Адриану уже какие-то исчерпавшие себя. Нет взрывного форварда, который может разрывать защитников. Это начинает просматриваться.

— Постойте. Но разве Зе Луиш в эпизоде с первым голом не убежал как от стоячего от Фьолусона?!

— Ну, это всего один раз. А потом, когда нужно было забивать в сложных ситуациях, он себя что-то не проявил. В первом тайме — да, исполнил неплохо. Но нападающие же должны показывать свой уровень в критические моменты, когда нужно решать эпизоды. А он больше не отличился. Не вырвал победу.

— А Адриану?

— Может быть, ему уже здоровье не позволяет бегать на прежних скоростях. Не то это все… Атака себя практически изжила. Нужно искать им замену.

3 марта. Москва. "Спартак" - "Краснодар" - 1:1. Луиз Адриану (слева) | Источник: Спорт-Экспресс

— Вас не поразило хорошее движение спартаковцев на протяжении всего матча, их прессинг?

— Красно-белые играли в быстром темпе, потому что его предложил «Краснодар».

— Разве?

— Да. «Краснодар» мне очень понравился. Теперь я понимаю, как команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Надеюсь, «быки» достойно сыграют с «Валенсией». У них четко просматривается рисунок игры. Молодцы.

— Гости понравились больше хозяев?

— 100 процентов!

— Как вам новички красно-белых — Айртон и Гулиев?

— Айртон бежит неплохо. Не стесняется обыгрывать, берет на себя ответственность. Это плюс. Но пока еще не до конца понимает партнеров. Это тоже очевидно. Как будет дальше? Посмотрим.

— А Гулиев?

— Не впечатлил. И Мелкадзе — тоже.

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— Так может быть, Кононов прав, выпустив на поле Глушакова на 81-й минуте?

— Ни в коем случае! Ненужная замена. Если бы он не вышел, у болельщиков остался другой вкус от полученного удовольствия. А так — впечатления подпортились…

— А Каррера сказал, что при встрече пожмет руку Глушакову.

— Я не читал и не смотрел то интервью.

— Можете сравнить Айртона с Комбаровым?

— В скоростных качествах, конечно, бразилец превосходит Комбарова. А, возможно, и в технических.

— На что будет претендовать этот «Спартак»?

— Забудем о Лиге чемпионов. Миллион процентов!

— Да ладно?

— В ЛЧ попадут «Краснодар», ЦСКА и «Зенит».

Спартак
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 183.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 27662 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовМурад Мусаев
Голы
Мендеш Андраде Зе Луиш(Айртон)14′
Маурисио Перейра(Кристиан Рамирес)25′
Составы команд
57Александр Селихов
39Матвей Сафонов
92Николай Рассказов
98Сергей Петров
6Айртон
6Кристиан Рамирес
14Георгий Джикия
3Йон Гудни Фьолусон
16Сальваторе Боккетти
4Александр Мартынович
49′90+4′
47Роман Зобнин
8Юрий Газинский
9Мендеш Андраде Зе Луиш
77Шарль Каборе
52′
7Аяз Гулиев
16Виктор Классон
27Александр Ломовицкий
44′
33Маурисио Перейра
66′
25Лоренсо Мельгарехо
14Кристоффер Олссон
94Софьян Ханни
32′81′
93Магомед-Шапи Сулейманов
61′
8Денис Глушаков
9Арикленес да Силва Ари
76′
12де Соуза Луиз Адриану
64′
7Вандерсон Масиэл
80′
37Георгий Мелкадзе
11Дмитрий Скопинцев
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
1Голевые моменты8
10Удары (всего)11
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины2
1Угловые3
9Фолы10
1Офсайды5
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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