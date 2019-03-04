Вы не заметили, а «Рубин» выставил на игру 11 россиян

Источник: РИА "Новости"

В первом туре весенней части РПЛ случился особенный матч — «Рубин» обыграл «Ахмат» (1:0). Необычность игры в том, что в основном составе казанцев вышло 11 россиян. Это первый такой матч в истории «Рубина» за все время выступления команды в высшей лиге российского футбола (с 2003 года).

Это не от хорошей жизни, у «Рубина» просто нет денег на усиление состава легионерами. О проблемах с финансированием недавно в очередной раз рассказал гендиректор Рустем Сайманов, намекнувший, что команда вообще готова к вылету:

Наша задача сделать так, чтобы «Рубин» был независим по-любому ни от кого, чтобы он и дальше жил, пускай не в премьер-лиге, а в первой. Рустем Сайманов Генеральный директор ФК "Рубин"

В перерыве РПЛ из команды ушли три иностранца, которые могли бы выходить в основе: завершил карьеру уставший от травм и тоски по Испании Сесар Навас, уехал Чико Флорес (главный летний трансфер «Рубина» поссорился с Бердыевым из-за невыплат зарплаты), Сердар Азмун ушел в «Зенит» за 10 млн евро. Потому и 11 россиян в основе.

Два легионера в заявке Казани были — хорват Уремович и иранец Шекари — но они не сыграли. На замену в матче с «Ахматом» тоже выходили только россияне: Хорен Байрамян, Евгений Башкиров (да-да, главный философ нашего футбола вернулся в премьер-лигу) и 19-летний воспитанник «Рубина» Артур Сагитов (символично заменивший ветерана Бухарова).

Именно Сагитов забил на 95-й минуте победный гол. За полминуты до этого он тоже забил, гол отменили, но Сагитов повторил — уже без нарушения правил. Артур дебютировал в основе «Рубина» еще в конце прошлого года — в сенсационно выигранном бедствующим казанским клубом декабрьском матче с «Зенитом». Гол «Ахмату» — его первый мяч за взрослый «Рубин».

Как рассказывает «БИЗНЕС Online», у Сагитова непростой характер. Он может поспорить с Бердыевым на тренировке (чего не позволяют себе старшие футболисты «Рубина»), тренер не разрешает Артуру давать интервью и вслух говорит, что тот иногда переоценивает себя. «Я просто рад за парня. Все-таки наш воспитанник. Наденет ли он корону? Да, у Сагитова эта болезнь есть. Но будем с этим бороться. Он уже в дубле провел один сбор из-за этого», — сказал Бердыев про Сагитова после матча с «Ахматом».