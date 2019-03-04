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12:16 (мск), источник: Sports.Ru

Вы не заметили, а «Рубин» выставил на игру 11 россиян

Правда, это от бедности.

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Источник: РИА "Новости"

В первом туре весенней части РПЛ случился особенный матч — «Рубин» обыграл «Ахмат» (1:0). Необычность игры в том, что в основном составе казанцев вышло 11 россиян. Это первый такой матч в истории «Рубина» за все время выступления команды в высшей лиге российского футбола (с 2003 года).

Это не от хорошей жизни, у «Рубина» просто нет денег на усиление состава легионерами. О проблемах с финансированием недавно в очередной раз рассказал гендиректор Рустем Сайманов, намекнувший, что команда вообще готова к вылету:

Наша задача сделать так, чтобы «Рубин» был независим по-любому ни от кого, чтобы он и дальше жил, пускай не в премьер-лиге, а в первой.
Рустем Сайманов
Генеральный директор ФК "Рубин"

В перерыве РПЛ из команды ушли три иностранца, которые могли бы выходить в основе: завершил карьеру уставший от травм и тоски по Испании Сесар Навас, уехал Чико Флорес (главный летний трансфер «Рубина» поссорился с Бердыевым из-за невыплат зарплаты), Сердар Азмун ушел в «Зенит» за 10 млн евро. Потому и 11 россиян в основе.

Два легионера в заявке Казани были — хорват Уремович и иранец Шекари — но они не сыграли. На замену в матче с «Ахматом» тоже выходили только россияне: Хорен Байрамян, Евгений Башкиров (да-да, главный философ нашего футбола вернулся в премьер-лигу) и 19-летний воспитанник «Рубина» Артур Сагитов (символично заменивший ветерана Бухарова).

Именно Сагитов забил на 95-й минуте победный гол. За полминуты до этого он тоже забил, гол отменили, но Сагитов повторил — уже без нарушения правил. Артур дебютировал в основе «Рубина» еще в конце прошлого года — в сенсационно выигранном бедствующим казанским клубом декабрьском матче с «Зенитом». Гол «Ахмату» — его первый мяч за взрослый «Рубин».

Как рассказывает «БИЗНЕС Online», у Сагитова непростой характер. Он может поспорить с Бердыевым на тренировке (чего не позволяют себе старшие футболисты «Рубина»), тренер не разрешает Артуру давать интервью и вслух говорит, что тот иногда переоценивает себя. «Я просто рад за парня. Все-таки наш воспитанник. Наденет ли он корону? Да, у Сагитова эта болезнь есть. Но будем с этим бороться. Он уже в дубле провел один сбор из-за этого», — сказал Бердыев про Сагитова после матча с «Ахматом».

6 марта у «Рубина» матч с «Локомотивом» в Кубке. Вполне возможно, что казанцы снова выпустят 11 российских игроков.

Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 182.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Казань Арена, 3425 зрителей
Главные тренеры
Курбан БердыевРашид Рахимов
Голы
Артур Сагитов(Игорь Коновалов)90+4′
Составы команд
21Егор Бабурин
16Евгений Городов
3Ибрагим Цаллагов
40Ризван Уциев
43′
91Виталий Устинов
13Милад Мохаммади
14Владимир Гранат
3Заурбек Плиев
80Егор Сорокин
15Андрей Семенов
88Руслан Камболов
62′
23Антон Швец
15Игорь Коновалов
68′
14Раванелли
18Павел Могилевец
11Силва Лима Исмаэл
7Вячеслав Подберезкин
77′
8Дамьян Шиманьски
77′
6Евгений Башкиров
19Олег Иванов
10Дмитрий Полоз
69′
18Беким Балай
90′
19Хорен Байрамян
17Аблай Мбенг
11Александр Бухаров
82′
65Артур Сагитов
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
7Удары (всего)6
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
14Фолы16
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяАндрей Глот(Россия, Ярославль)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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