Вы не заметили, а «Рубин» выставил на игру 11 россиян
Правда, это от бедности.
Правда, это от бедности.
В первом туре весенней части РПЛ случился особенный матч — «Рубин» обыграл «Ахмат» (1:0). Необычность игры в том, что в основном составе казанцев вышло 11 россиян. Это первый такой матч в истории «Рубина» за все время выступления команды в высшей лиге российского футбола (с 2003 года).
Это не от хорошей жизни, у «Рубина» просто нет денег на усиление состава легионерами. О проблемах с финансированием недавно в очередной раз рассказал гендиректор Рустем Сайманов, намекнувший, что команда вообще готова к вылету:
Наша задача сделать так, чтобы «Рубин» был независим
по-любомуни от кого, чтобы он и дальше жил, пускай не в премьер-лиге,а в первой.
В перерыве РПЛ из команды ушли три иностранца, которые могли бы выходить в основе: завершил карьеру уставший от травм и тоски по Испании Сесар Навас, уехал Чико Флорес (главный летний трансфер «Рубина» поссорился с Бердыевым
Два легионера в заявке Казани были — хорват Уремович и иранец Шекари — но они не сыграли. На замену в матче с «Ахматом» тоже выходили только россияне: Хорен Байрамян, Евгений Башкиров (да-да, главный философ нашего футбола вернулся в премьер-лигу) и 19-летний воспитанник «Рубина» Артур Сагитов (символично заменивший ветерана Бухарова).
Именно Сагитов забил на 95-й минуте победный гол. За полминуты до этого он тоже забил, гол отменили, но Сагитов повторил — уже без нарушения правил. Артур дебютировал в основе «Рубина» еще в конце прошлого года — в сенсационно выигранном бедствующим казанским клубом декабрьском матче с «Зенитом». Гол «Ахмату» — его первый мяч за взрослый «Рубин».
Как рассказывает «БИЗНЕС Online», у Сагитова непростой характер. Он может поспорить с Бердыевым на тренировке (чего не позволяют себе старшие футболисты «Рубина»), тренер не разрешает Артуру давать интервью и вслух говорит, что тот иногда переоценивает себя. «Я просто рад за парня.
6 марта у «Рубина» матч с «Локомотивом» в Кубке. Вполне возможно, что казанцы снова выпустят 11 российских игроков.
|Курбан Бердыев
|Рашид Рахимов
|Артур Сагитов(Игорь Коновалов)
|90+4′
|21
|Егор Бабурин
|16
|Евгений Городов
|3
|Ибрагим Цаллагов
|40
|Ризван Уциев
43′
|91
|Виталий Устинов
|13
|Милад Мохаммади
|14
|Владимир Гранат
|3
|Заурбек Плиев
|80
|Егор Сорокин
|15
|Андрей Семенов
|88
|Руслан Камболов
62′
|23
|Антон Швец
|15
|Игорь Коновалов
68′
|14
|Раванелли
|18
|Павел Могилевец
|11
|Силва Лима Исмаэл
|7
|Вячеслав Подберезкин
77′
|8
|Дамьян Шиманьски
77′
|6
|Евгений Башкиров
|19
|Олег Иванов
|10
|Дмитрий Полоз
69′
|18
|Беким Балай
90′
|19
|Хорен Байрамян
|17
|Аблай Мбенг
|11
|Александр Бухаров
82′
|65
|Артур Сагитов
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Андрей Глот(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)