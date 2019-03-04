Зайнутдинов дебютировал в РПЛ. Лимит создает проблемы казахстанцу и «Ростову»
После перехода Еркебулана Сейдахмета в болгарский «Левски», в российской
После перехода Еркебулана Сейдахмета в болгарский «Левски», в российской
Итак, Зайнутдинов сыграл первый официальный матч за «Ростов» в чемпионате России. В присутствии пяти тысяч болельщиков на стадионе «Фишт» в Сочи, полузащитник сборной Казахстана вышел на 81-й минуте игры, заменив Данилу Глебова. Это один из прямых конкурентов
Зайнутдинов пока не может конкурировать с другими полузащитниками его функций — Поповым и Еременко, поскольку те более опытные и мастеровитые. Кроме того, у Бахтиера нет необходимых качеств сыграть в опорной зоне, где уже очень хорошо проявил себя другой новичок «Ростова» — норвежец Матиас Норманн.
И еще раз о лимите. Чтобы усилить атаку и добавить энергии в центре поля с помощью Зайнутдинова, «Ростову» пришлось изначально заменить другого легионера Мевлю на россиянина Паршивлюка. Именно эта замена позволила тренерскому штабу клуба убрать с поля россиянина Глебова и дать шанс Бахтиеру.
Спустя пару минут после выхода казахстанца его команда пропустила в контратаке. В целом, довольно сложно делать выводы по итогам небольшого отрезка игры со стороны Зайнутдинова, но надо заметить, что он старался двигать мяч исключительно вперед, активно шел в единоборства и даже создал момент, который был похож на нарушение в штрафной, однако судья Алексей Матюнин проигнорировал эпизод. Вероятно, это было справедливое решение, поскольку хавбек «Енисея» Огуде действительно успел сыграть в мяч.
В конце встречи Зайнутдинов разогнал атаку отличным диагональным пасом и сам же ее пытался завершить дальним ударом, но его заблокировал все тот же Огуде.
За суммарные 14 минут на поле, Зайнутдинов 12 раз коснулся мяча и сделал девять передач (процент точных 44,4 процента).
«Ростов» после 18 туров занимает седьмое место в РПЛ. Следующую игру команда Валерия Карпина проведет дома 10 марта против тульского «Арсенала».
Алибек Кабенов .
|Дмитрий Аленичев
|Валерий Карпин
|Бабакар Сарр(Олег Данченко)
|83′
|Бьорн Сигурдарсон(Матиас Норманн)
|68′
|55
|Давид Юрченко
|30
|Сергей Песьяков
|33
|Петар Занев
|25
|Арсений Логашов
|2
|Валерий Кичин
|28
|Евгений Чернов
|63
|Али Гаджибеков
23′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|94
|Олег Данченко
90+4′
|24
|Иван Новосельцев
|17
|Константин Савичев
|17
|Матиас Норманн
40′
|11
|Артур Саркисов
|21
|Ивелин Попов
|8
|Фегор Огуде
|7
|Роман Еременко
|23
|Бабакар Сарр
|24
|Миха Мевля
74′
|3
|Дмитрий Ятченко
73′
|4
|Сергей Паршивлюк
|9
|Александр Соболев
80′
|14
|Элдор Шомуродов
59′
|6
|Дмитрий Торбинский
64′
|9
|Бьорн Сигурдарсон
|78
|Арсен Хубулов
76′
|15
|Данил Глебов
81′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|5
|Удары (всего)
|11
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)