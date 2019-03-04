Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Леванте
Футбол. Зарубежный
3.03
Аталанта3
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
3.03
Реал Сосьедад0
Атлетико2
Футбол. Зарубежный
3.03
Наполи1
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
3.03
Валенсия2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
3.03
Марсель2
Сент-Этьен0
Все события
Фоторепортажи
11Российские легкоатлеты на ЧЕ в Глазго
9«Реал» проиграл «Барселоне» в класико
12:35 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов дебютировал в РПЛ. Лимит создает проблемы казахстанцу и «Ростову»

После перехода Еркебулана Сейдахмета в болгарский «Левски», в российской премьер-лиге остался лишь один представитель Казахстана — это Бахтиер Зайнутдинов. В минувшее воскресенье 20-летний полузащитник сборной Казахстана впервые сыграл за «Ростов» в официальной встрече. Корреспондент Vesti.kz коротко проанализировал игру футболиста и рассказал, как проходит его адаптация в команде.

Наверх
Источник: AFP 2019

Итак, Зайнутдинов сыграл первый официальный матч за «Ростов» в чемпионате России. В присутствии пяти тысяч болельщиков на стадионе «Фишт» в Сочи, полузащитник сборной Казахстана вышел на 81-й минуте игры, заменив Данилу Глебова. Это один из прямых конкурентов экс-игрока «Астаны» за место в основе ростовчан, но, как мы и предполагали, у Глебова есть важное преимущество — он россиянин, что в условиях лимита имеет большое значение.

Зайнутдинов пока не может конкурировать с другими полузащитниками его функций — Поповым и Еременко, поскольку те более опытные и мастеровитые. Кроме того, у Бахтиера нет необходимых качеств сыграть в опорной зоне, где уже очень хорошо проявил себя другой новичок «Ростова» — норвежец Матиас Норманн.

Читайте также
«Енисей» ушел от поражения в матче 18-го тура ЧР по футболу с «Ростовом»

И еще раз о лимите. Чтобы усилить атаку и добавить энергии в центре поля с помощью Зайнутдинова, «Ростову» пришлось изначально заменить другого легионера Мевлю на россиянина Паршивлюка. Именно эта замена позволила тренерскому штабу клуба убрать с поля россиянина Глебова и дать шанс Бахтиеру.

Спустя пару минут после выхода казахстанца его команда пропустила в контратаке. В целом, довольно сложно делать выводы по итогам небольшого отрезка игры со стороны Зайнутдинова, но надо заметить, что он старался двигать мяч исключительно вперед, активно шел в единоборства и даже создал момент, который был похож на нарушение в штрафной, однако судья Алексей Матюнин проигнорировал эпизод. Вероятно, это было справедливое решение, поскольку хавбек «Енисея» Огуде действительно успел сыграть в мяч.

В конце встречи Зайнутдинов разогнал атаку отличным диагональным пасом и сам же ее пытался завершить дальним ударом, но его заблокировал все тот же Огуде.

За суммарные 14 минут на поле, Зайнутдинов 12 раз коснулся мяча и сделал девять передач (процент точных 44,4 процента).

«Ростов» после 18 туров занимает седьмое место в РПЛ. Следующую игру команда Валерия Карпина проведет дома 10 марта против тульского «Арсенала».

Алибек Кабенов  .

Енисей
1:1
Первый тайм: 0:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 183.03.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Фишт, 5116 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий АленичевВалерий Карпин
Голы
Бабакар Сарр(Олег Данченко)83′
Бьорн Сигурдарсон(Матиас Норманн)68′
Составы команд
55Давид Юрченко
30Сергей Песьяков
33Петар Занев
25Арсений Логашов
2Валерий Кичин
28Евгений Чернов
63Али Гаджибеков
23′
5Деннис Хаджикадунич
94Олег Данченко
90+4′
24Иван Новосельцев
17Константин Савичев
17Матиас Норманн
40′
11Артур Саркисов
21Ивелин Попов
8Фегор Огуде
7Роман Еременко
23Бабакар Сарр
24Миха Мевля
74′
3Дмитрий Ятченко
73′
4Сергей Паршивлюк
9Александр Соболев
80′
14Элдор Шомуродов
59′
6Дмитрий Торбинский
64′
9Бьорн Сигурдарсон
78Арсен Хубулов
76′
15Данил Глебов
81′
19Бактиер Зайнутдинов
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
1Голевые моменты2
5Удары (всего)11
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые7
11Фолы9
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Эксперт назвал главных "виновников" в поражении "Кайрата" от "Астаны" в Суперкубке Казахстана
Хартли отхлестал «Ак Барс». Останется ли в Казани Билялетдинов
Биатлонистка Гербулова выиграла золото на Универсиаде
Каррера и Кононов говорили о Глушакове. Главные цитаты тура
Легкоатлеты России на ЧЕ в Глазго оправдали медальные ожидания
СМИ: Между Бэйлом и игроками «Реала» растет отчуждение
Лидер фанатов «Ювентуса» подозревается в работе на мафию
«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести двух игроков «Бенфики»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь