Зайнутдинов дебютировал в РПЛ. Лимит создает проблемы казахстанцу и «Ростову»

Источник: AFP 2019

Итак, Зайнутдинов сыграл первый официальный матч за «Ростов» в чемпионате России. В присутствии пяти тысяч болельщиков на стадионе «Фишт» в Сочи, полузащитник сборной Казахстана вышел на 81-й минуте игры, заменив Данилу Глебова. Это один из прямых конкурентов экс-игрока «Астаны» за место в основе ростовчан, но, как мы и предполагали, у Глебова есть важное преимущество — он россиянин, что в условиях лимита имеет большое значение.

Зайнутдинов пока не может конкурировать с другими полузащитниками его функций — Поповым и Еременко, поскольку те более опытные и мастеровитые. Кроме того, у Бахтиера нет необходимых качеств сыграть в опорной зоне, где уже очень хорошо проявил себя другой новичок «Ростова» — норвежец Матиас Норманн.

И еще раз о лимите. Чтобы усилить атаку и добавить энергии в центре поля с помощью Зайнутдинова, «Ростову» пришлось изначально заменить другого легионера Мевлю на россиянина Паршивлюка. Именно эта замена позволила тренерскому штабу клуба убрать с поля россиянина Глебова и дать шанс Бахтиеру.

Спустя пару минут после выхода казахстанца его команда пропустила в контратаке. В целом, довольно сложно делать выводы по итогам небольшого отрезка игры со стороны Зайнутдинова, но надо заметить, что он старался двигать мяч исключительно вперед, активно шел в единоборства и даже создал момент, который был похож на нарушение в штрафной, однако судья Алексей Матюнин проигнорировал эпизод. Вероятно, это было справедливое решение, поскольку хавбек «Енисея» Огуде действительно успел сыграть в мяч.

В конце встречи Зайнутдинов разогнал атаку отличным диагональным пасом и сам же ее пытался завершить дальним ударом, но его заблокировал все тот же Огуде.

За суммарные 14 минут на поле, Зайнутдинов 12 раз коснулся мяча и сделал девять передач (процент точных 44,4 процента).

«Ростов» после 18 туров занимает седьмое место в РПЛ. Следующую игру команда Валерия Карпина проведет дома 10 марта против тульского «Арсенала».