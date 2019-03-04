ФК «Локомотив» проведет тренировочный сбор в Сочи с 20 по 25 марта

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Московский футбольный клуб «Локомотив» проведет учебно-тренировочный сбор в Сочи с 20 по 25 марта — во время перерыва в чемпионате России на матчи национальной сборной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.