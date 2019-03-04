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13:01 (мск), источник: ТАСС

ФК «Локомотив» проведет тренировочный сбор в Сочи с 20 по 25 марта

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Московский футбольный клуб «Локомотив» проведет учебно-тренировочный сбор в Сочи с 20 по 25 марта — во время перерыва в чемпионате России на матчи национальной сборной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на выезде сыграет против команд Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

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«Футбольный клуб “Локомотив” проведет учебно-тренировочный сбор в Сочи с 20 по 25 марта во время перерыва на матчи сборной России против команд Бельгии и Казахстана», — сказали в пресс-службе.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 29 очков после 18 матчей.

В следующем туре «Локомотив» 10 марта в гостях сыграет с махачкалинским «Анжи».

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