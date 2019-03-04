ФК «Локомотив» проведет тренировочный сбор в Сочи с 20 по 25 марта
МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Московский футбольный клуб «Локомотив» проведет
МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Московский футбольный клуб «Локомотив» проведет
Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на выезде сыграет против команд Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).
«Футбольный клуб “Локомотив” проведет
В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 29 очков после 18 матчей.
В следующем туре «Локомотив» 10 марта в гостях сыграет с махачкалинским «Анжи».