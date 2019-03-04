Суд в Москве отклонил кассацию «Динамо» в споре о контракте Ташаева
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность пункта об отступных в контракте
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа вслед за двумя нижестоящими инстанциями подтвердил законность пункта об отступных в контракте
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу истца — Всероссийского
Суд первой инстанции в августе отклонил иск ВФСО «Динамо», требовавшего признать недействительным один из пунктов трудового договора Ташаева с ФК «Динамо» от 29 декабря 2017 года. Оспариваемый пункт устанавливал, что в случае выплаты футболистом при одностороннем расторжении контракта определенной суммы компенсации клубу «Динамо» утрачивает право на получение любых иных выплат, в том числе компенсации за подготовку футболиста.
Как пояснял в суде представитель ВФСО, предусмотренная контрактом сумма «самовыкупа» составляла 1,5 миллиона евро в случае выступления ФК «Динамо» на момент расторжения контракта в РПЛ и 300 тысяч евро в случае выступления клуба в ФНЛ. С учетом внесения в контракт оспариваемого пункта ФК «Динамо» лишился компенсации за подготовку футболиста в размере 2 миллионов евро, а также возможных выплат за последующий переход игрока в другой клуб, отметил представитель истца.
По словам истца, спорный договор с Ташаевым не был одобрен советом директоров клуба и заключался при ранее действовавшем гендиректоре, при этом в настоящее время заведено уголовное дело в отношении совершенных им сделок, и один из эпизодов — сделка с Ташаевым. Суд первой инстанции согласился с доводами представителя Ташаева, что включение в контракт как условия о выплате работником крупной компенсации, так и условия об отказе работодателя от санкций является соблюдением принципа баланса интересов сторон.
Арбитраж Москвы также учел, что ФК «Динамо» 25 июля принял более 110 миллионов рублей «от работника Ташаева А. М. без возражений» и «указанные денежные средства работодатель работнику не возвратил в связи с несогласием с оспариваемым пунктом трудового договора». Футбольный клуб «Спартак» 6 июля достиг с 24-летним полузащитником Ташаевым договоренности о подписании контракта, подробности которого не разглашаются.