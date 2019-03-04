Суд в Москве отклонил кассацию «Динамо» в споре о контракте Ташаева

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, окружной суд в понедельник отклонил кассационную жалобу истца — Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», бывшего акционера московского футбольного клуба «Динамо», на принятое в августе решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 октября.

Суд первой инстанции в августе отклонил иск ВФСО «Динамо», требовавшего признать недействительным один из пунктов трудового договора Ташаева с ФК «Динамо» от 29 декабря 2017 года. Оспариваемый пункт устанавливал, что в случае выплаты футболистом при одностороннем расторжении контракта определенной суммы компенсации клубу «Динамо» утрачивает право на получение любых иных выплат, в том числе компенсации за подготовку футболиста.

Как пояснял в суде представитель ВФСО, предусмотренная контрактом сумма «самовыкупа» составляла 1,5 миллиона евро в случае выступления ФК «Динамо» на момент расторжения контракта в РПЛ и 300 тысяч евро в случае выступления клуба в ФНЛ. С учетом внесения в контракт оспариваемого пункта ФК «Динамо» лишился компенсации за подготовку футболиста в размере 2 миллионов евро, а также возможных выплат за последующий переход игрока в другой клуб, отметил представитель истца.

По словам истца, спорный договор с Ташаевым не был одобрен советом директоров клуба и заключался при ранее действовавшем гендиректоре, при этом в настоящее время заведено уголовное дело в отношении совершенных им сделок, и один из эпизодов — сделка с Ташаевым. Суд первой инстанции согласился с доводами представителя Ташаева, что включение в контракт как условия о выплате работником крупной компенсации, так и условия об отказе работодателя от санкций является соблюдением принципа баланса интересов сторон.