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14:07 (мск), источник: ТАСС

Егоров признал ошибочным удаление футболиста «Локомотива» Денисова в матче РПЛ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров подтвердил, что арбитр в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» ошибочно принял решение удалить полузащитника московской команды Игоря Денисова. Об этом он сообщил на пресс-конференции РПЛ по итогам 18-го тура.

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В субботу «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:2 в домашнем матче. На 74-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку капитану «Локомотива» Игорю Денисову вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева, карточка стала для Денисова второй, он был удален с поля.

«Вели борьбу три игрока: два — “Локомотива”, один — “Крыльев Советов”, арбитр оценивал единоборство Денисова с игроком “Крыльев”, — сказал Егоров. — В единоборстве, по нашему мнению, не было фола, поэтому штрафной был назначен ошибочно».

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