Егоров признал ошибочным удаление футболиста «Локомотива» Денисова в матче РПЛ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров подтвердил, что арбитр в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» ошибочно принял решение удалить полузащитника московской команды Игоря Денисова. Об этом он сообщил на пресс-конференции РПЛ по итогам 18-го тура.