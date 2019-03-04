Егоров признал ошибочным удаление футболиста «Локомотива» Денисова в матче РПЛ
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров подтвердил, что арбитр в матче Российской
МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров подтвердил, что арбитр в матче Российской
В субботу «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:2 в домашнем матче. На 74-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку капитану «Локомотива» Игорю Денисову вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева, карточка стала для Денисова второй, он был удален с поля.
«Вели борьбу три игрока: два — “Локомотива”, один — “Крыльев Советов”, арбитр оценивал единоборство Денисова с игроком “Крыльев”, — сказал Егоров. — В единоборстве, по нашему мнению, не было фола, поэтому штрафной был назначен ошибочно».