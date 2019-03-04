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14:11 (мск), источник: ТАСС

Только на одном матче 18-го тура РПЛ были зафиксированы нарушения со стороны болельщиков

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Нарушения со стороны болельщиков на трибунах были зафиксированы только на одном из восьми матчей 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщил директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин на пресс-конференции руководства РПЛ и судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС), посвященной итогам 18-го тура РПЛ.

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«На семи аренах не зафиксировано ни одного нарушения, исключение составил “Локомотив”, где мы услышали нецензурные выражения, это недопустимые действия болельщиков, мы должны уважать всех, кто пришел на стадион, — сказал Мейтин. — РПЛ и клубы делают все возможное, чтобы исключить такие проявления. Если это сейчас не прекратится, мы вынуждены будем применить меры. Коллеги из МВД нас поддерживают, футбол должен быть праздником».

«Конечно, нереально вывести всех фанатов с трибуны, мы будем выявлять зачинщиков. Мы с уважением относимся к болельщикам и хотим решить эти вопросы в рамках дискуссий», — добавил Мейтин.

Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» (2:2) прошел в субботу на «РЖД-Арене» в Москве.

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