Только на одном матче 18-го тура РПЛ были зафиксированы нарушения со стороны болельщиков

«На семи аренах не зафиксировано ни одного нарушения, исключение составил “Локомотив”, где мы услышали нецензурные выражения, это недопустимые действия болельщиков, мы должны уважать всех, кто пришел на стадион, — сказал Мейтин. — РПЛ и клубы делают все возможное, чтобы исключить такие проявления. Если это сейчас не прекратится, мы вынуждены будем применить меры. Коллеги из МВД нас поддерживают, футбол должен быть праздником».