Мейтин: «Динамо» делает все, чтобы исправить проблему с газоном

Матч «Динамо» — «Локомотив» запланирован на 30 марта. В среду комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей не приняла газон стадиона «Динамо», после чего матч 19-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на «Арену Химки».

«Они делают максимум, чтобы все исправить. Они очень хотят провести матч 30 марта с “Локомотивом”, — сказал Мейтин журналистам. — Конечно, мы в рамках сертификации были неоднократно на этом стадионе. Есть сложности с входными группами, но эти вопросы решаются. Это возникло из-за того, что болельщики “Динамо” по проекту должны были располагаться на одной трибуне, а в итоге потом место дислокации было изменено. Но в этом нет ничего страшного, будем разводить потоки».