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14:38 (мск), источник: Р-Спорт

Мейтин: «Динамо» делает все, чтобы исправить проблему с газоном

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. Московское «Динамо» делает максимум, чтобы исправить все проблемы с газоном на новой арене и принять на нем столичный «Локомотив», заявил директор по безопасности и работе с болельщиками Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Динамо» — «Локомотив» запланирован на 30 марта. В среду комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей не приняла газон стадиона «Динамо», после чего матч 19-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на «Арену Химки».

«Они делают максимум, чтобы все исправить. Они очень хотят провести матч 30 марта с “Локомотивом”, — сказал Мейтин журналистам. — Конечно, мы в рамках сертификации были неоднократно на этом стадионе. Есть сложности с входными группами, но эти вопросы решаются. Это возникло из-за того, что болельщики “Динамо” по проекту должны были располагаться на одной трибуне, а в итоге потом место дислокации было изменено. Но в этом нет ничего страшного, будем разводить потоки».

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