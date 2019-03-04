«Рубин» в ближайшие дни погасит все долги перед Караденизом

Источник: РИА "Новости"

Карадениз покинул «Рубин» весной 2018 года и завершил карьеру игрока. Зимой 2019-го он обратился в РФС с жалобой на то, что казанский клуб не расплатился с ним полностью.

«Клуб в ближайшие дни погасит все долги перед Гекденизом Караденизом. Такая возможность появилась благодаря положительному балансу по итогам зимней трансферной кампании», — сообщили РИА Новости в клубе.