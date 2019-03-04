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15:02 (мск), источник: Р-Спорт

«Рубин» в ближайшие дни погасит все долги перед Караденизом

КАЗАНЬ, 4 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футбольный клуб «Рубин» в ближайшие дни погасит все долги перед бывшим игроком команды Гекденизом Караденизом, сообщили РИА Новости в пресс-службе казанцев.

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Источник: РИА "Новости"

Карадениз покинул «Рубин» весной 2018 года и завершил карьеру игрока. Зимой 2019-го он обратился в РФС с жалобой на то, что казанский клуб не расплатился с ним полностью.

«Клуб в ближайшие дни погасит все долги перед Гекденизом Караденизом. Такая возможность появилась благодаря положительному балансу по итогам зимней трансферной кампании», — сообщили РИА Новости в клубе.

Зимой «Рубин» расстался с рядом ведущих игроков, включая нападающего Сердара Азмуна, который был продан в «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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