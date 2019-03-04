«Рубин» в ближайшие дни погасит все долги перед Караденизом
КАЗАНЬ, 4 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футбольный клуб «Рубин» в ближайшие дни погасит все долги перед бывшим игроком команды Гекденизом Караденизом, сообщили РИА Новости в
КАЗАНЬ, 4 мар — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футбольный клуб «Рубин» в ближайшие дни погасит все долги перед бывшим игроком команды Гекденизом Караденизом, сообщили РИА Новости в
Карадениз покинул «Рубин» весной 2018 года и завершил карьеру игрока. Зимой 2019-го он обратился в РФС с жалобой на то, что казанский клуб не расплатился с ним полностью.
«Клуб в ближайшие дни погасит все долги перед Гекденизом Караденизом. Такая возможность появилась благодаря положительному балансу по итогам зимней трансферной кампании», — сообщили РИА Новости в клубе.
Зимой «Рубин» расстался с рядом ведущих игроков, включая нападающего Сердара Азмуна, который был продан в «Зенит» из