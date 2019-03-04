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14:51 (мск), источник: ТАСС

Матчи первого после зимнего перерыва тура РПЛ посетили более 82 тысяч болельщиков

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Матчи 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) посетил 82331 человек. Об этом стало известно из справки по итогам тура, оказавшейся в распоряжении ТАСС.

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«Хотелось бы отметить, что матч “Урала” впервые собрал более 20 тысяч человек, а в Уфе на стадион пришли впервые более 10 тысяч болельщиков», — сказал директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев на пресс-конференции руководства РПЛ и судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС), посвященной итогам 18-го тура РПЛ.

Матчи 18-го тура проходили с 1 по 3 марта. Наибольшее количество зрителей пришло на матч «Спартак» — «Краснодар» (1:1), который посетили 27662 болельщика. Наименьшее количество зрителей посетили матч между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА (2:0), который был перенесен в Грозный, — 1850 человек.

По сравнению с прошлым сезоном количество болельщиков, пришедших на первый после зимнего перерыва тур РПЛ, снизилось более чем на 43 тысячи. Так, 21-й тур РПЛ сезона-2017/2018, который проходил со 2 по 4 марта, посетили 125 538 любителей футбола. Больше всего болельщиков было на матче в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Амкаром» — 41543 человек, а на встречу «Краснодар» — «Ростов» пришли 31388 человек. Наименьшее количество болельщиков год назад посетили матч между «СКА-Хабаровском» и «Тосно», тогда на стадион пришло 2049 человек.

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