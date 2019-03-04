Матчи первого после зимнего перерыва тура РПЛ посетили более 82 тысяч болельщиков

«Хотелось бы отметить, что матч “Урала” впервые собрал более 20 тысяч человек, а в Уфе на стадион пришли впервые более 10 тысяч болельщиков», — сказал директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев на пресс-конференции руководства РПЛ и судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС), посвященной итогам 18-го тура РПЛ.

Матчи 18-го тура проходили с 1 по 3 марта. Наибольшее количество зрителей пришло на матч «Спартак» — «Краснодар» (1:1), который посетили 27662 болельщика. Наименьшее количество зрителей посетили матч между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА (2:0), который был перенесен в Грозный, — 1850 человек.