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15:18 (мск), источник: ТАСС

Мейтин: Стадион в Петровском парке имеет все необходимые системы безопасности

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. «ВТБ-Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина» в Петровском парке имеет все необходимые системы безопасности, однако существуют небольшие сложности со входными группами. Об этом журналистам заявил директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности Александр Мейтин.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала «Динамо» в проведении матча 19-го тура чемпионата России по футболу против «Спартака» на стадионе в Петровском парке. Позже было объявлено, что игра пройдет на «Арене-Химки».

«Еще в рамках процедуры сертификации мы неоднократно были на стадионе “Динамо”, можно с уверенностью сказать, что это современное комфортабельное сооружение, где присутствуют все необходимые системы безопасности. Существуют определенные сложности с входными группами, но они решаются. Эти проблемы возникли в связи с переносом места расположения болельщиков “Динамо”. В дальнейшем мы будем разделять потоки с помощью мобильных сооружений», — сказал Мейтин.

«Мы готовились к матчу между “Динамо” и “Спартаком” именно на стадионе в Петровском парке — и город, и коллеги из полиции. Но, к сожалению, проблема с полем не позволила провести матч на этой арене, он пройдет в Химках. Но могу сказать, что вопрос безопасности в причинах переноса роли не сыграл», — добавил Мейтин.

Реконструкция стадиона «Динамо» началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018 года. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей.

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