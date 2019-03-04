Мейтин: Стадион в Петровском парке имеет все необходимые системы безопасности

Источник: РИА "Новости"

Ранее комиссия РПЛ по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России отказала «Динамо» в проведении матча 19-го тура чемпионата России по футболу против «Спартака» на стадионе в Петровском парке. Позже было объявлено, что игра пройдет на «Арене-Химки».

«Еще в рамках процедуры сертификации мы неоднократно были на стадионе “Динамо”, можно с уверенностью сказать, что это современное комфортабельное сооружение, где присутствуют все необходимые системы безопасности. Существуют определенные сложности с входными группами, но они решаются. Эти проблемы возникли в связи с переносом места расположения болельщиков “Динамо”. В дальнейшем мы будем разделять потоки с помощью мобильных сооружений», — сказал Мейтин.

«Мы готовились к матчу между “Динамо” и “Спартаком” именно на стадионе в Петровском парке — и город, и коллеги из полиции. Но, к сожалению, проблема с полем не позволила провести матч на этой арене, он пройдет в Химках. Но могу сказать, что вопрос безопасности в причинах переноса роли не сыграл», — добавил Мейтин.