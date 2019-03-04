Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Леганес
Леванте
Футбол. Зарубежный
3.03
Аталанта3
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
3.03
Реал Сосьедад0
Атлетико2
Футбол. Зарубежный
3.03
Наполи1
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
3.03
Валенсия2
Атлетик0
Футбол. Зарубежный
3.03
Марсель2
Сент-Этьен0
Все события
Фоторепортажи
9«Реал» проиграл «Барселоне» в класико
25Футбол в лихие 90-е. Как это было
15:35 (мск), источник: Sport24

11 россиян «Рубина», чартер в Грозный и героическая Уфа. 3 истории тура, которые вы не заметили

Как клубы РПЛ боролись с погодой и обстоятельствами.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Из-за переносов матчей и не самой приятной погоды посещаемость 18-го тура РПЛ — абсолютно худшая в сезоне. Общее количество зрителей в эти выходные — 82 331 человек, что в среднем чуть больше 10 тысяч.

До этого меньше всего зрителей пришло на игры декабрьского 16-го тура — 12 422, один из матчей которого, «Оренбург» — «Крылья», до сих пор не сыгран.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 3.03.2019, 11:30

Уфа1:Динамо2

11 тысяч в Уфе

Отдельно стоит отметить мужество болельщиков «Уфы», в метель и мороз заполнивших стадион «Нефтяник» на две трети — 11 тысяч из 15 возможных.

Болельщиков смотивировала сама «Уфа». Гендиректор Шамиль Газизов заявил, что команда (именно игроки, не клуб) вернет зрителям деньги за билеты и подарят пригласительные на следующую домашнюю встречу, с «Ахматом», если уфимцы проиграют «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Обещание придется выполнять — на последней минуте «Уфа» действительно проиграла. Виновник этого — 19-летний полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 2.03.2019, 14:00

Арсенал Т2:ЦСКА0

Чартер в Грозный

«Арсеналу» домашний матч с ЦСКА пришлось играть в Грозном. Вход на стадион был бесплатным, но до него еще надо добраться.

Туляки организовали своим фанатам автобус в московский аэропорт и чартер туда-обратно в Грозный. На отдельном самолете в столицу Чечни прилетели 200 фанатов, еще 20 добрались вместе с командой. Но посещаемость матча, который в Туле собрал бы 20 тысяч зрителей, это не спасло.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч в Грозном собрал наименьшую аудиторию 18-го тура — официально 1850 человек. Но, наверное, именно эти люди могут считать себя самыми счастливыми, ведь они увидели внезапную победу любимой команды над одним из лидеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Импортозамещение «Рубина»

Казанцы выставили на игру с «Ахматом» (1:0) 11 россиян — такого не случалось с 2003 года, то есть никогда за время выступлений «Рубина» в Премьер-лиге.

Клуб можно заподозрить в излишней патриотичности, но на самом деле у него просто нет денег на легионеров. Зимой «Рубин» потерял Сесара Наваса, Чико Флореса и, что самое важное, Сердара Азмуна, который в этом туре принес победу «Зениту».

Во время загрузки произошла ошибка.

Гендиректор Руслан Саймонов дал понять, что его не испугает даже вариант, при котором «Рубин» упадет в первую лигу.

Премьер-лига 2018/2019Тур 18, 2.03.2019, 19:00

Рубин1:Ахмат0

Но пока до этого далеко: казанцы — шестые, а игру с «Ахматом» решил 19-летний нападающий Артур Сагитов. Парень забил дважды за 30 секунд, но первый мяч был отменен из-за того, что мяч якобы ушел за пределы поля. Как теперь утверждает глава судейства Александр Егоров — ошибочно.

«Это ваш клуб, говорю ребятам, вы хозяева, вы казанцы. Вас так долго ждал город, республика, выходите и доказывайте, оправдывайте доверие», — говорил перед игрой гендиректор.

Сагитов доказал. Но Бердыев призвал не радоваться раньше времени: «Наденет ли он корону? Да, у Сагитова эта болезнь есть. Но будем с этим бороться. Он уже в дубле провел один сбор из-за этого».

Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сексуальная гольфистка взрывает инстаграм необычными трюками
Русская девушка стала чемпионкой в танцах на шесте. Невероятно, но она мать 3 детей!
Хартли отхлестал «Ак Барс». Останется ли в Казани Билялетдинов
Биатлонисты РФ рвут всех на Универсиаде. Но не нужно радоваться
Каррера и Кононов говорили о Глушакове. Главные цитаты тура
Последний биатлонист включен в состав сборной России на ЧМ
RCC отменила бой Емельяненко, запланированный на 4 мая
Целующий штанги. Артему Реброву — 35! (фотогалерея)
Фигуристка Косторная пропустит чемпионат мира среди юниоров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь