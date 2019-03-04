11 россиян «Рубина», чартер в Грозный и героическая Уфа. 3 истории тура, которые вы не заметили
Как клубы РПЛ боролись с погодой и обстоятельствами.
Как клубы РПЛ боролись с погодой и обстоятельствами.
До этого меньше всего зрителей пришло на игры декабрьского 16-го тура — 12 422, один из матчей которого, «Оренбург» — «Крылья», до сих пор не сыгран.
Отдельно стоит отметить мужество болельщиков «Уфы», в метель и мороз заполнивших стадион «Нефтяник» на две трети — 11 тысяч из 15 возможных.
Болельщиков смотивировала сама «Уфа». Гендиректор Шамиль Газизов заявил, что команда (именно игроки, не клуб) вернет зрителям деньги за билеты и подарят пригласительные на следующую домашнюю встречу, с «Ахматом», если уфимцы проиграют «Динамо».
Обещание придется выполнять — на последней минуте «Уфа» действительно проиграла. Виновник этого — 19-летний полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев.
«Арсеналу» домашний матч с ЦСКА пришлось играть в Грозном. Вход на стадион был бесплатным, но до него еще надо добраться.
Туляки организовали своим фанатам автобус в московский аэропорт и чартер
Матч в Грозном собрал наименьшую аудиторию 18-го тура — официально 1850 человек. Но, наверное, именно эти люди могут считать себя самыми счастливыми, ведь они увидели внезапную победу любимой команды над одним из лидеров.
Казанцы выставили на игру с «Ахматом» (1:0) 11 россиян — такого не случалось с 2003 года, то есть никогда за время выступлений «Рубина» в
Клуб можно заподозрить в излишней патриотичности, но на самом деле у него просто нет денег на легионеров. Зимой «Рубин» потерял Сесара Наваса, Чико Флореса и, что самое важное, Сердара Азмуна, который в этом туре принес победу «Зениту».
Гендиректор Руслан Саймонов дал понять, что его не испугает даже вариант, при котором «Рубин» упадет в первую лигу.
Но пока до этого далеко: казанцы — шестые, а игру с «Ахматом» решил 19-летний нападающий Артур Сагитов. Парень забил дважды за 30 секунд, но первый мяч был отменен
«Это ваш клуб, говорю ребятам, вы хозяева, вы казанцы. Вас так долго ждал город, республика, выходите и доказывайте, оправдывайте доверие», — говорил перед игрой гендиректор.
Сагитов доказал. Но Бердыев призвал не радоваться раньше времени: «Наденет ли он корону? Да, у Сагитова эта болезнь есть. Но будем с этим бороться. Он уже в дубле провел один сбор