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17:08 (мск), источник: Р-Спорт

Президент «Оренбурга»: оснований для смены Федотова нет, ему доверяют

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Оснований для смены главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова нет, руководство полностью ему доверяет, заявил РИА Новости президент футбольного клуба Владимир Кияев.

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Источник: Р-Спорт

«Оренбург» после 18 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка и имея игру в запасе. Ранее источник РИА Новости заявил, что в клубе происходит «полный передел власти» и «формально занимая пост советника президента, Марко Трабукки находится в жестком конфликте с предыдущим менеджментом, а его цель — отставка Федотова».

«Оснований для смены тренера нет, к Федотову как к специалисту вообще нет вопросов. Он достаточно эмоциональный человек, и на все слухи с возможным приглашением (экс-главного тренера «Спартака») Карреры достаточно бурно отреагировал. Хотя в работе такие эмоции необходимы. Мы полностью доверяем Владимиру Валентиновичу и желаем ему только успехов в работе с «Оренбургом», — сказал Кияев.

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