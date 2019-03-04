Президент «Оренбурга»: оснований для смены Федотова нет, ему доверяют

«Оренбург» после 18 туров чемпионата России занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка и имея игру в запасе. Ранее источник РИА Новости заявил, что в клубе происходит «полный передел власти» и «формально занимая пост советника президента, Марко Трабукки находится в жестком конфликте с предыдущим менеджментом, а его цель — отставка Федотова».

«Оснований для смены тренера нет, к Федотову как к специалисту вообще нет вопросов. Он достаточно эмоциональный человек, и на все слухи с возможным приглашением (экс-главного тренера «Спартака») Карреры достаточно бурно отреагировал. Хотя в работе такие эмоции необходимы. Мы полностью доверяем Владимиру Валентиновичу и желаем ему только успехов в работе с «Оренбургом», — сказал Кияев.