Кокорин получил ожоги в результате лечения в СИЗО

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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По словам адвоката футболиста Андрея Ромашова, десять дней назад врачи «Бутырки» сделали Кокорину электрофорез. В результате процедуры Кокорин получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге и у него началось нагноение.

Ранее представители Кокорина неоднократно заявляли, что форвард может стать инвалидом, так как не может проводить полноценные реабилитационные мероприятия после операции на коленном суставе.