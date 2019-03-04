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18:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин получил ожоги в результате лечения в СИЗО

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину нанесли ожоги во время лечебных процедур, которые проводились в СИЗО «Бутырка».

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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

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По словам адвоката футболиста Андрея Ромашова, десять дней назад врачи «Бутырки» сделали Кокорину электрофорез. В результате процедуры Кокорин получил ожоги кожи и мышечной ткани на ноге и у него началось нагноение.

Ранее представители Кокорина неоднократно заявляли, что форвард может стать инвалидом, так как не может проводить полноценные реабилитационные мероприятия после операции на коленном суставе.

Напомним, что 27-летний Кокорин обвиняется в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября прошлого года. Также в качестве обвиняемых по этому делу проходят брат Кокорина Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.

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