Стали известны детали контракта казахстанца Зайнутдинова с клубом российской премьер-лиги

Источник: AFP 2019

О переходе Зайнутдинов клуб объявил 12 января. Футболист ради отъезда в РПЛ выкупил свой договор у «Астаны» и отказался от повышения зарплаты в 2,5 раза.

По информации источника, контракт «Ростова» с Зайнутдиновым подписан по схеме «1+1», то есть после года сотрудничества предусмотрена опция продления. Другие условия сделки не разглашаются.

Стоит отметить, что Зайнутдинов уже дебютировал за команду в официальных матчах, выйдя на замену в матче 18-го тура РПЛ с «Енисеем» (1:1).

20-летний Зайнутдинов — воспитанник жамбылского футбола. С 2014 по 2016 годы он провел 43 матча за молодежный состав «Тараза». Дебют в премьер-лиге состоялся 8 марта 2017 года в игре против карагандинского «Шахтера» (0:0). Всего за «Тараз» сыграл 27 матчей и забил семь мячей.