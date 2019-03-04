Стали известны детали контракта казахстанца Зайнутдинова с клубом российской премьер-лиги
Стал известен срок соглашения полузащитника сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова «Ростовом» из российской
Стал известен срок соглашения полузащитника сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова «Ростовом» из российской
О переходе Зайнутдинов клуб объявил 12 января. Футболист ради отъезда в РПЛ выкупил свой договор у «Астаны» и отказался от повышения зарплаты в 2,5 раза.
По информации источника, контракт «Ростова» с Зайнутдиновым подписан по схеме «1+1», то есть после года сотрудничества предусмотрена опция продления. Другие условия сделки не разглашаются.
Стоит отметить, что Зайнутдинов уже дебютировал за команду в официальных матчах, выйдя на замену в матче 18-го тура РПЛ с «Енисеем» (1:1).
20-летний Зайнутдинов — воспитанник жамбылского футбола. С 2014 по 2016 годы он провел 43 матча за молодежный состав «Тараза». Дебют в
В 2018 году Зайнутдинов перешел в «Астану» и помог столичной команде в пятый раз подряд стать чемпионом. В 27 матчах КПЛ он забил пять мячей. В марте 2018 года дебютировал за сборную Казахстана, где провел шесть матчей в Лиге наций и забил один гол.