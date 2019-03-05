Азмун признан лучшим игроком 18-го тура РПЛ
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Нападающий
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Нападающий
Голосование проходило в социальной сети «ВКонтакте». За нападающего проголосовало 16 393 пользователей группы — 44,25% всех опрошенных.
Второе место в голосовании занял полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук — 5 499 голосов (14,84%), третье — футболист «Спартака» Айртон — 4 095 голоса (11,05%).
В 18-м туре РПЛ «Зенит» обыграл в гостях екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0, автором единственного гола стал Азмун.
Голосование в социальной сети «ВКонтакте» по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится совместно с телеканалами «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.