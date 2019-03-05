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12:12 (мск), источник: Р-Спорт

Азмун признан лучшим игроком 18-го тура РПЛ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим игроком 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Р-Спорт

Голосование проходило в социальной сети «ВКонтакте». За нападающего проголосовало 16 393 пользователей группы — 44,25% всех опрошенных.

Второе место в голосовании занял полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук — 5 499 голосов (14,84%), третье — футболист «Спартака» Айртон — 4 095 голоса (11,05%).

В 18-м туре РПЛ «Зенит» обыграл в гостях екатеринбургский «Урал» со счетом 1:0, автором единственного гола стал Азмун.

Голосование в социальной сети «ВКонтакте» по выбору лучшего футболиста тура РПЛ еженедельно проводится совместно с телеканалами «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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