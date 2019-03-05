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14:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Жалобы на загноения и ожоги ноги Кокорина опровергли

Футболист «Зенита» Александр Кокорин не получал ожогов после прохождения электрофореза в СИЗО «Бутырка».

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Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

По словам Цыганкова, после публикации информации об ожоге УФСИН «незамедлительно провело проверку» и выяснило, что на ноге спортсмена появилось незначительное покраснение кожи. «В настоящее время Кокорин жалоб не предъявляет, состояние его здоровья удовлетворительное», — сказал Цыганков.

Также представитель ведомства отметил, что в настоящий момент решается вопрос о предоставлении врачам «Зенита» доступа к Кокорину.

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О жалобах футболиста на лечение в СИЗО 4 марта рассказал его адвокат Андрей Ромашов. Юрист заявил, что врачи сделали Кокорину электрофорез и сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. В результате форвард получил загноение ноги.

Спортсмену необходимо лечение из-за ухудшения состояния колена. Кокорин получил разрыв крестообразных связок колена в марте 2018-го и пропустил полгода. Его представители не раз обращали внимание на то, что из-за условий содержания в СИЗО здоровью футболиста грозит опасность.

Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым пробудет в СИЗО как минимум до 8 апреля. В октябре прошлого года они спровоцировали две драки в центре Москвы и стали фигурантами трех уголовных дел.

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