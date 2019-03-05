Жалобы на загноения и ожоги ноги Кокорина опровергли
Футболист «Зенита» Александр Кокорин не получал ожогов после прохождения электрофореза в СИЗО «Бутырка».
Футболист «Зенита» Александр Кокорин не получал ожогов после прохождения электрофореза в СИЗО «Бутырка».
Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.
По словам Цыганкова, после публикации информации об ожоге УФСИН «незамедлительно провело проверку» и выяснило, что на ноге спортсмена появилось незначительное покраснение кожи. «В настоящее время Кокорин жалоб не предъявляет, состояние его здоровья удовлетворительное», — сказал Цыганков.
Также представитель ведомства отметил, что в настоящий момент решается вопрос о предоставлении врачам «Зенита» доступа к Кокорину.
О жалобах футболиста на лечение в СИЗО 4 марта рассказал его адвокат Андрей Ромашов. Юрист заявил, что врачи сделали Кокорину электрофорез и сожгли кожу и мышечную ткань на ноге. В результате форвард получил загноение ноги.
Спортсмену необходимо лечение
Кокорин вместе с футболистом Павлом Мамаевым пробудет в СИЗО как минимум до 8 апреля. В октябре прошлого года они спровоцировали две драки в центре Москвы и стали фигурантами трех уголовных дел.