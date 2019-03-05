«Зенит» ожидает решения следствия по допуску врача команды к Кокорину

Кокорин в марте 2018 года перенес операцию на колене. Адвокат нападающего Татьяна Стукалова ранее сообщила РИА Новости, что у футболиста болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки в СИЗО. По ее словам, если футболист не будет разрабатывать травмированное колено по несколько часов в день, дело может дойти до замены сустава. По заявлению другого адвоката Андрея Ромашова, Кокорин получил два ожога после проведенной физиотерапии в СИЗО, на одном из них начался процесс нагноения.
«Зенит» ожидает решения следствия по допуску главного врача команды к Александру Кокорину. Ранее нами через защиту футболиста были направлены все необходимые документы, — сообщил Макаренко.
Мамаев, Кокорин и его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, когда несколько мужчин напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также повредили машину. Позже компания переместилась в кафе, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак.