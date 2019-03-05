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16:04 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обратился в РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку Денисова

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Московский «Локомотив» обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по эпизоду с желтой карточкой, ошибочно показанной полузащитнику Игорю Денисову в матче 18-го тура чемпионата страны против самарских «Крыльев Советов». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Локомотива».

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:2. На 74-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку капитану «Локомотива» Игорю Денисову вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева, карточка стала для Денисова второй, он был удален с поля. В понедельник глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подтвердил, что арбитр ошибочно принял решение удалить полузащитника московской команды.

«Футбольный клуб “Локомотив” обратился в КДК РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку полузащитнику команды Игорю Денисову», — сказали в пресс-службе.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков после 18 матчей.

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