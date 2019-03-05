«Локомотив» обратился в РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку Денисова

В субботу «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 2:2. На 74-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку капитану «Локомотива» Игорю Денисову вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева, карточка стала для Денисова второй, он был удален с поля. В понедельник глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подтвердил, что арбитр ошибочно принял решение удалить полузащитника московской команды.