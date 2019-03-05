Избран новый состав совета директоров «Локомотива»
Сегодня, 5 марта, состоялось внеочередное общее собрание акционеров московского «Локомотива», на котором был избран новый состав совета директоров клуба, сообщает
Сегодня, 5 марта, состоялось внеочередное общее собрание акционеров московского «Локомотива», на котором был избран новый состав совета директоров клуба, сообщает
В новый совет директор вошли Салман Бабаев, Андрей Бокарев, Василий Кикнадзе, Роман Кравцов, Юрий Нагорных, Вячеслав Михайлов, Валерий Филатов, а также Анатолий Мещеряков — председатель совета директоров.
Отметим, что в список не попал бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.
«Локомотив» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской