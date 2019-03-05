Избран новый состав совета директоров «Локомотива»

В новый совет директор вошли Салман Бабаев, Андрей Бокарев, Василий Кикнадзе, Роман Кравцов, Юрий Нагорных, Вячеслав Михайлов, Валерий Филатов, а также Анатолий Мещеряков — председатель совета директоров.



Отметим, что в список не попал бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.



«Локомотив» после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 29 очков и уступая «Спартаку» по дополнительным показателям. В первой тройке находятся «Зенит» (37), «Краснодар» (34) и ЦСКА (30).