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16:59 (мск), источник: Р-Спорт

РФС: Речь идет не об отмене карточки Денисова, а о наказании не того игрока

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Вероника Столбунова. В ситуации с удалением игрока московского «Локомотива» Игоря Денисова речь идет не об отмене наказания, а об ошибочном применении карточки к одному футболисту вместо другого, сообщил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: Р-Спорт

Встреча 18-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов», прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:2. Денисов получил вторую желтую карточку на 73-й минуте. После игры полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил, что первым правила нарушил он, а главный судья Владислав Безбородов ошибся, удалив капитана железнодорожников Денисова. Ранее во вторник в пресс-службе «Локомотива» сообщили РИА Новости, что клуб направил письмо в КДК РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку Денисова.

«Тут дело не в отмене второй желтой карточки. Тут идет статья регламента об отмене предупреждения игроку вместо другого игрока. Ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока», — сказал Григорьянц по телефону.

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