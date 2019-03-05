РФС: Речь идет не об отмене карточки Денисова, а о наказании не того игрока

Встреча 18-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов», прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:2. Денисов получил вторую желтую карточку на 73-й минуте. После игры полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил, что первым правила нарушил он, а главный судья Владислав Безбородов ошибся, удалив капитана железнодорожников Денисова. Ранее во вторник в пресс-службе «Локомотива» сообщили РИА Новости, что клуб направил письмо в КДК РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку Денисова.