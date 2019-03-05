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18:59 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер вратарей «Рубина» Виталий Кафанов покинул команду

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» на своем официальном сайте сообщил, что команду покинул тренер вратарей Виталий Кафанов.

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Источник: Р-Спорт

Кафанов работал в «Рубине» с 2003 года с перерывом на три с половиной года в 2014—2017 годах. За время работы в «Рубине» Кафанов вместе с командой дважды становился чемпионом России, выигрывал два Суперкубка России, один Кубок России.

«Было очень непросто принять это важное для меня решение, но так сложились обстоятельства. Это не значит, что мы еще не будем работать вместе (с Курбаном Бердыевым, главным тренером команды)», — сказал Кафанов.

«Решение есть решение, он все равно останется для меня младшим братом. Мы всегда друг друга поддержим. Уверен, что еще вместе поработаем не один год», — отметил Бердыев.

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