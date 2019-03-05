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19:30 (мск), источник: ТАСС

Судья Турбин обслужит матч РПЛ между «Динамо» и «Спартаком»

ТАСС, 5 марта. Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным обслужит матч 19-го тура чемпионата России по футболу между московскими клубами «Динамо» и «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Источник: РИА "Новости"

Ассистентами главного арбитра станут Антон Кобзев и Андрей Болотенков, резервный судья — Виталий Мешков. Матч «Динамо» — «Спартак» пройдет 10 марта на «Арене-Химки».

Премьер-лига 2018/2019Тур 19, 10.03.2019, 19:00

Динамо-:Спартак-

В этот день Николай Волошин обслужит игру «Анжи» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва), Алексей Еськов — «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа», Алексей Сухой — «Ростов» — «Арсенал» (Тула).

Премьер-лига 2018/2019Тур 19, 10.03.2019, 16:30

Зенит-:Уфа-

9 марта Кирилл Левников рассудит ЦСКА и казанский «Рубин», Сергей Лапочкин — «Крылья Советов» (Самара) — «Енисей» (Красноярск). 11 марта Павел Кукуян обслужит встречу «Ахмат» (Грозный) — «Урал» (Екатеринбург), Алексей Матюнин — «Краснодар» — «Оренбург».

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