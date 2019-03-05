Судья Турбин обслужит матч РПЛ между «Динамо» и «Спартаком»

ТАСС, 5 марта. Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным обслужит матч 19-го тура чемпионата России по футболу между московскими клубами «Динамо» и «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).